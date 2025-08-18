Цю річ ніколи не можна брати в подорож: зупинять на митниці
- Не можна перевозити ліки без маркування, оскільки це може спричинити проблеми на митниці, затримки або штрафи.
- Рекомендується мати довідку від лікаря для підтвердження призначення ліків, особливо при подорожі до країн з суворими правилами щодо ліків, як-от деякі частини Азії та Близького Сходу.
- Порушення місцевих правил щодо ввезення ліків може призвести до серйозних наслідків, таких як штрафи або заборона на в'їзд до країни.
- Перед подорожжю важливо перевірити правила ввезення ліків у країну призначення.
Збори валізи у подорож – це відповідальне завдання, але одна проста помилка може призвести до великої кількості проблем на кордоні чи в аеропорту.
Аеропорт – це місце, де чимало людей відчувають стрес, але одна помилка, про яку більшість навіть не підозрюють, може призвести до великої кількості проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Що не можна брати в аеропорт?
Існує одне правило, про яке дуже легко забути, але його дотримується навіть королівська родина. Експерт з подорожей Андреа Платанія пояснив, що з собою у валізу ніколи не можна класти ліки чи добавки без маркування.
Мандрівники часто думають, що нешкідливо висипати таблетки в невеликий органайзер для таблеток або пакет для бутербродів, щоб заощадити місце. Але залежно від того, куди ви прямуєте, це може спричинити серйозну проблему,
– розповів експерт.
У деяких країнах навіть прості безрецептурні ліки потребують рецепта чи спеціального документа. І якщо ви не зможете довести, що саме перевозите, вам можуть загрожувати затримки, конфіскація, або ж навіть штраф.
І у випадку регулярного прийому ліків експерт радить взяти з собою довідку від лікаря, який підтвердить призначення кожного препарату.
Йдеться не про параною. Йдеться про те, щоб розвіяти будь-які сумніви у митників. Останнє, чого ви хочете, це провести перший день своєї поїздки в офісі аеропорту, пояснюючи, що знаходиться у вашому немаркованому пакеті з таблетками,
– додав Андреа Платанія.
Зокрема, особливо суворі правила у деяких частинах Азії та Близького Сходу – і певні ліки вважаються контрольованими речовинами. Якщо навіть випадково порушити місцеві правила, це може призвести до штрафу, а іноді навіть до судового позову чи заборони на в'їзд.
Перед поїздкою до країни потрібно завжди переконатися, що туди можна і заборонено ввозити. До слова, раніше ми вже розповідали, що можна провозити через кордон з Румунією.