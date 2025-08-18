Збори валізи у подорож – це відповідальне завдання, але одна проста помилка може призвести до великої кількості проблем на кордоні чи в аеропорту.

Аеропорт – це місце, де чимало людей відчувають стрес, але одна помилка, про яку більшість навіть не підозрюють, може призвести до великої кількості проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що не можна брати в аеропорт?

Існує одне правило, про яке дуже легко забути, але його дотримується навіть королівська родина. Експерт з подорожей Андреа Платанія пояснив, що з собою у валізу ніколи не можна класти ліки чи добавки без маркування.

Мандрівники часто думають, що нешкідливо висипати таблетки в невеликий органайзер для таблеток або пакет для бутербродів, щоб заощадити місце. Але залежно від того, куди ви прямуєте, це може спричинити серйозну проблему,

– розповів експерт.

У деяких країнах навіть прості безрецептурні ліки потребують рецепта чи спеціального документа. І якщо ви не зможете довести, що саме перевозите, вам можуть загрожувати затримки, конфіскація, або ж навіть штраф.

І у випадку регулярного прийому ліків експерт радить взяти з собою довідку від лікаря, який підтвердить призначення кожного препарату.

Йдеться не про параною. Йдеться про те, щоб розвіяти будь-які сумніви у митників. Останнє, чого ви хочете, це провести перший день своєї поїздки в офісі аеропорту, пояснюючи, що знаходиться у вашому немаркованому пакеті з таблетками,

– додав Андреа Платанія.

Зокрема, особливо суворі правила у деяких частинах Азії та Близького Сходу – і певні ліки вважаються контрольованими речовинами. Якщо навіть випадково порушити місцеві правила, це може призвести до штрафу, а іноді навіть до судового позову чи заборони на в'їзд.

Перед поїздкою до країни потрібно завжди переконатися, що туди можна і заборонено ввозити.