У той час як повномасштабна війна в Україні триває, нещодавній аналіз показує, що кожен місяць зменшує ймовірність повернення українців додому на 2%. Експерти припускають, що створення демографічного дисбалансу – одна з цілей агресора.

Щоб сприяти поверненню українців з-за кордону, необхідно забезпечити не лише можливості працевлаштування та житло, а й умови життя, не гірші за європейські. Без цього ситуація лише погіршуватиметься з кожним місяцем, заявив доктор економічних наук Дмитро Шушпанов, передає 24 Канал.

Що потрібно українцям для повернення?

Експерт вважає, що, чим довше триває війна, тим більше людей, які знайшли притулок за кордоном, схильні повертатися додому.

Кожен місяць війни – це мінус 2% тих, хто бажає повернутися. Однією з цілей, мабуть, цієї війни – є якраз демографічний дисбаланс, який створюється зараз в Україні. Звільнення території від людей, умовно кажучи,

– зазначив Шушпанов.

Професор наголосив на необхідності створення державою належних умов для осіб, які бажають повернутися додому. Він визначив критичні фактори, на які необхідно звернути увагу, щоб сприяти масовому поверненню:

безпека;

якість життя;

житло (люди, які його втратили, мають отримати нове)

гідна робота;

інфраструктура (наявність якісної освіти, медицини та інших соцпослуг).

Шушпанов підкреслив, що невиконання цих умов перешкоджатиме поверненню українців. Він також зазначив, що за такого сценарію демографічні прогалини можуть бути заповнені лише мігрантами з інших країн.

