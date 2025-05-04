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Закордон Життя за кордоном Перекус на сходах, перевезення сиру і не лише: 10 дивних заборон Франції, за які можуть покарати
4 травня, 21:23
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Перекус на сходах, перевезення сиру і не лише: 10 дивних заборон Франції, за які можуть покарати

Марта Касіянчук
Основні тези
  • У Франції існує 10 дивних заборон, порушення яких може призвести до штрафів
  • Мовиться про такі, як пікніки на сходах Монмартру та купання в громадських фонтанах. Є умови й щодо переходу дороги в недозволених місцях та для власників собак.

Франція відома своєю вишуканістю, але і водночас дотриманням суворих правил. Деякі з них можуть застати туристів зненацька – в результаті штраф і погані спогади з подорожей.

Тому, подорожуючи мальовничими вулицями Франції, важливо бути поінформованим про потенційні штрафи. Розуміння місцевих правил забезпечить безперешкодний і приємний візит, пише 24 Канал.

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10 заборонених речей у Франції

  1. Заборона їсти на сходах Монмартру

Монмартр, відомий своїми захопливими краєвидами, залишається популярним місцем для туристів. Однак, відвідувачам слід пам'ятати, що пікніки на легендарних сходах суворо заборонені, а за порушення цього правила передбачені штрафи до 150 євро.

  1. Купання у фонтанах

Купання в громадських фонтанах Парижа та інших міст не просто не схвалюється, а й може призвести до великих штрафів – все не так, як у романтичному фільмі. Подібне може призвести до штрафу до 450 євро.


Купання у фонтанах Франції заборонено / Фото Unsplash

  1. Куріння у парках і на пляжах

У Франції багато рекреаційних зон визначені як зони, вільні від тютюнового диму, порушення яких може призвести до штрафу в розмірі до 68 євро. 

  1. Провезення сирів без сертифікації

Прагнучи захистити свою кулінарну спадщину, Франція запровадила суворі правила транспортування відомих гастрономічних брендів. Для перевезення певних сирів потрібен спеціальний сертифікат, а порушникам загрожує штраф у розмірі до 15 000 євро за комерційне розповсюдження.

  1. Гучна розмова у поїзді

Для пасажирів швидкісних поїздів, зокрема TGV, діють суворі правила дотримання тиші. За гучні розмови може бути накладено штраф у розмірі до 150 євро.

  1. Недбале вигулювання собаки

Власники собак мають обов'язок прибирати за своїми улюбленцями. Невиконання – від 68 євро штрафу.

  1. Перехід дороги в недозволеному місці

Перехід дороги в недозволених місцях залишається незаконним, попри відсутність транспортних засобів. Порушникам загрожує штраф у розмірі 4 євро. Хоча ця сума може здатися мінімальною, незручності, пов'язані з отриманням штрафу, можуть бути досить неприємними.


Переходити дорогу в недозволених місцях у Франції карається штрафами / Фото Unsplash

  1. Використання дронів без дозволу

У Франції діють суворі правила, що регулюють використання дронів. Особи, які керують дронами без необхідного дозволу, можуть бути оштрафовані на суму до 75 000 євро, а також ув'язнені.

  1. Збирання мушель на пляжах

Деякі пляжі, віднесені до категорії природних заповідників, перебувають під суворим захистом, що забороняє збирати мушлі та каміння. Порушники можуть бути оштрафовані на суму до 1 500 євро. 

  1. Надто яскраве вбрання в окремих регіонах

У різних історичних районах країни діють правила, що регулюють одяг відвідувачів. За носіння провокаційного або надмірно яскравого одягу туристам може загрожувати "вигнання" з цих територій або фінансові штрафи.

А про речі, за які можуть оштрафувати у Польщі, ми писали раніше.