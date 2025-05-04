Перекус на сходах, перевезення сиру і не лише: 10 дивних заборон Франції, за які можуть покарати

Франція відома своєю вишуканістю, але і водночас дотриманням суворих правил. Деякі з них можуть застати туристів зненацька – в результаті штраф і погані спогади з подорожей.

Тому, подорожуючи мальовничими вулицями Франції, важливо бути поінформованим про потенційні штрафи. Розуміння місцевих правил забезпечить безперешкодний і приємний візит, пише 24 Канал.

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10 заборонених речей у Франції

Заборона їсти на сходах Монмартру

Монмартр, відомий своїми захопливими краєвидами, залишається популярним місцем для туристів. Однак, відвідувачам слід пам'ятати, що пікніки на легендарних сходах суворо заборонені, а за порушення цього правила передбачені штрафи до 150 євро.

Купання у фонтанах

Купання в громадських фонтанах Парижа та інших міст не просто не схвалюється, а й може призвести до великих штрафів – все не так, як у романтичному фільмі. Подібне може призвести до штрафу до 450 євро.



Купання у фонтанах Франції заборонено / Фото Unsplash

Куріння у парках і на пляжах

У Франції багато рекреаційних зон визначені як зони, вільні від тютюнового диму, порушення яких може призвести до штрафу в розмірі до 68 євро.

Провезення сирів без сертифікації

Прагнучи захистити свою кулінарну спадщину, Франція запровадила суворі правила транспортування відомих гастрономічних брендів. Для перевезення певних сирів потрібен спеціальний сертифікат, а порушникам загрожує штраф у розмірі до 15 000 євро за комерційне розповсюдження.

Гучна розмова у поїзді

Для пасажирів швидкісних поїздів, зокрема TGV, діють суворі правила дотримання тиші. За гучні розмови може бути накладено штраф у розмірі до 150 євро.

Недбале вигулювання собаки

Власники собак мають обов'язок прибирати за своїми улюбленцями. Невиконання – від 68 євро штрафу.

Перехід дороги в недозволеному місці

Перехід дороги в недозволених місцях залишається незаконним, попри відсутність транспортних засобів. Порушникам загрожує штраф у розмірі 4 євро. Хоча ця сума може здатися мінімальною, незручності, пов'язані з отриманням штрафу, можуть бути досить неприємними.



Переходити дорогу в недозволених місцях у Франції карається штрафами / Фото Unsplash

Використання дронів без дозволу

У Франції діють суворі правила, що регулюють використання дронів. Особи, які керують дронами без необхідного дозволу, можуть бути оштрафовані на суму до 75 000 євро, а також ув'язнені.

Збирання мушель на пляжах

Деякі пляжі, віднесені до категорії природних заповідників, перебувають під суворим захистом, що забороняє збирати мушлі та каміння. Порушники можуть бути оштрафовані на суму до 1 500 євро.

Надто яскраве вбрання в окремих регіонах

У різних історичних районах країни діють правила, що регулюють одяг відвідувачів. За носіння провокаційного або надмірно яскравого одягу туристам може загрожувати "вигнання" з цих територій або фінансові штрафи.

А про речі, за які можуть оштрафувати у Польщі, ми писали раніше.