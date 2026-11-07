"Роти дітям ніхто не закриває": вчителька розкрила різницю між українськими й німецькими школами

Українка, що переїхала до Німеччини та зараз працює там у школі, поділилася, що в системах освіти двох країн є дуже суттєві відмінності. Зокрема, учням дозволяють розмовляти під час уроків, а педагогам ніколи не доводиться купувати навчальні матеріали.

Українська вчителька порівняла умови в німецьких і українських школах та поділилася своїми спостереженнями у TikTok. За її словами, учні в Німеччині можуть вільно обговорювати навчальні теми під час уроків, а ось вчитель може зіштовхнутися з серйозними юридичними наслідками, якщо фотографуватиме дітей.

Чим відрізняються від українських німецькі школи?

Українка Оксана Чекалова працює вчителькою у Німеччині. І перша відмінність у освітніх системах, яку вона помітила – дітям не забороняють спокійно обговорювати навчальні теми на уроках, якщо ті не заважають іншим.

"Роти дітям ніхто не закриває, вони спокійно можуть обговорювати тему, не заважаючи іншим,

– поділилася вчителька.

Але списати так легко, як в Україні, під час контрольних робіт не вдасться: на партах встановлюються спеціальні перегородки, тож підглянути у чужий зошит практично неможливо.

Інша відмінність стосується забезпечення шкіл навчальними матеріалами. В учительській у німецьких школах є кольорові принтери, і вчителі можуть спокійно ними користуватися для підготовки матеріалів для занять. Та й загалом педагогам і батькам не потрібно витрачатися ані на папір, ані на фарбу чи сам принтер. Якщо ж дитині потрібно щось індивідуальне, чого в школі немає, батькам подають список ще на початку року.

Вчителька розповіла про школи в Німеччині: дивіться відео

Звернула увагу вчителька й на побутові умови в школах Німеччини: у кожному класі там облаштовані раковини, поруч завжди є мило та паперові рушники. А на ці потреби батькам також не потрібно збирати гроші – все вже є у навчальних приміщеннях.

Тим часом учням не потрібно носити шкільну форму. Свобода самовираження в одязі стосується і педагогів – кожен може самостійно обирати, в чому приходити на навчання.

Але деяких суворих правил педагогам все ж потрібно дотримуватися – і одне з них стосується фотографування учнів. У Німеччині вчителям суворо заборонено це робити, а за порушення цієї заборони можна понести серйозні юридичні наслідки – аж до ув'язнення та втрати права працювати за фахом.