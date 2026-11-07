"Роти дітям ніхто не закриває": вчителька розкрила різницю між українськими й німецькими школами

Українська вчителька порівняла умови в німецьких і українських школах та поділилася своїми спостереженнями у TikTok. За її словами, учні в Німеччині можуть вільно обговорювати навчальні теми під час уроків, а ось вчитель може зіштовхнутися з серйозними юридичними наслідками, якщо фотографуватиме дітей.

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Чим відрізняються від українських німецькі школи?

Українка Оксана Чекалова працює вчителькою у Німеччині. І перша відмінність у освітніх системах, яку вона помітила – дітям не забороняють спокійно обговорювати навчальні теми на уроках, якщо ті не заважають іншим.

"Роти дітям ніхто не закриває, вони спокійно можуть обговорювати тему, не заважаючи іншим– поділилася вчителька.

Але списати так легко, як в Україні, під час контрольних робіт не вдасться: на партах встановлюються спеціальні перегородки, тож підглянути у чужий зошит практично неможливо.

Інша відмінність стосується забезпечення шкіл навчальними матеріалами. В учительській у німецьких школах є кольорові принтери, і вчителі можуть спокійно ними користуватися для підготовки матеріалів для занять. Та й загалом педагогам і батькам не потрібно витрачатися ані на папір, ані на фарбу чи сам принтер. Якщо ж дитині потрібно щось індивідуальне, чого в школі немає, батькам подають список ще на початку року.

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Вчителька розповіла про школи в Німеччині: дивіться відео

Звернула увагу вчителька й на побутові умови в школах Німеччини: у кожному класі там облаштовані раковини, поруч завжди є мило та паперові рушники. А на ці потреби батькам також не потрібно збирати гроші – все вже є у навчальних приміщеннях.

Тим часом учням не потрібно носити шкільну форму. Свобода самовираження в одязі стосується і педагогів – кожен може самостійно обирати, в чому приходити на навчання.

Але деяких суворих правил педагогам все ж потрібно дотримуватися – і одне з них стосується фотографування учнів. У Німеччині вчителям суворо заборонено це робити, а за порушення цієї заборони можна понести серйозні юридичні наслідки – аж до ув'язнення та втрати права працювати за фахом.