"Никто не затыкает рот детям": учительница рассказала о различиях между украинскими и немецкими школами

Украинская учительница сравнила условия в немецких и украинских школах и поделилась своими наблюдениями в TikTok. По ее словам, ученики в Германии могут свободно обсуждать учебные темы во время уроков, а вот учитель может столкнуться с серьезными юридическими последствиями, если будет фотографировать детей.

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Почему немецкие школы отличаются от украинских?

Украинка Оксана Чекалова работает учительницей в Германии. И первое отличие в системах образования, которое она заметила, – детям не запрещают спокойно обсуждать учебные темы на уроках, если они не мешают другим.

"Никто не затыкает детям рот, они спокойно могут обсуждать тему, не мешая другим– поделилась учительница.

Но списать так легко, как в Украине, во время контрольных работ не получится: на партах устанавливаются специальные перегородки, поэтому подсмотреть в чужой тетрадь практически невозможно.

Еще одно отличие касается обеспечения школ учебными материалами. В учительской в немецких школах есть цветные принтеры, и учителя могут спокойно ими пользоваться для подготовки материалов к занятиям. Да и в целом педагогам и родителям не нужно тратиться ни на бумагу, ни на чернила, ни на сам принтер. Если же ребенку нужно что-то индивидуальное, чего в школе нет, родителям выдают список еще в начале года.

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Учительница рассказала о школах в Германии: смотрите видео

Учительница также обратила внимание на бытовые условия в школах Германии: в каждом классе там оборудованы раковины, рядом всегда есть мыло и бумажные полотенца. А на эти нужды родителям также не нужно собирать деньги – все уже есть в учебных помещениях.

При этом ученикам не нужно носить школьную форму. Свобода самовыражения в одежде касается и педагогов – каждый может самостоятельно выбирать, в чем приходить на занятия.

Но некоторых строгих правил педагогам все же нужно придерживаться – и одно из них касается фотографирования учеников. В Германии учителям строго запрещено это делать, а за нарушение этого запрета можно понести серьезные юридические последствия – вплоть до лишения свободы и потери права работать по специальности.