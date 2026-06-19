По всій Франції туристів активно штрафують за одну звичку: припуститися помилки дуже просто

Порушників одного правила, про яке чимало туристів навіть не здогадується, по всій країні активно відловлює поліція, а штрафи можуть сягати аж 150 євро.

У Франції літня спека незабаром може досягнути свого максимуму, попри те, що зараз лише червень – і це спонукає багатьох туристів скидати верхню частину одягу та ходити вулицями топлес. І не всі знають, що це швидко призведе до штрафу, пише Independent.

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За що можуть оштрафувати в Іспанії?

Все більше курортних міст закликають туристів не ходити без верхнього одягу по вулицях. І це не просто прохання – за порушення заборони вже передбачені серйозні штрафи, що подекуди можуть досягати й 150 євро.

Насамперед таке обмеження стосується саме чоловіків, що часто ходять вулицями з оголеним торсом. Втім, і жінки, що гуляють тільки в купальнику, можуть наразитися на проблеми.

Загального закону, що забороняє ходити топлес, у Франції не існує – проте місцеві заборони запроваджують все більше курортних міст біля моря. Зокрема, діє правило у містечку Нарбон на південному узбережжі. Там заборонено ходити топлес до кінця вересня, і таким чином влада хоче "зберегти громадський спокій, повагу до навколишнього середовища та привабливість центру міста в літній сезон".

За порушниками стежить поліція і справді виписує штрафи – наприклад, тільки в цьому містечку цьогоріч поплатилися за невідповідний одяг, або ж його відсутність, вже 15 людей.

Перш за все, мова не йде про заборону туристів і вже точно не про обмеження особистої свободи. Нарбон – гостинне середземноморське місто, це рішення ґрунтується просто на здоровому глузді та повазі до громадського простору,

– пояснив мер.

Таке саме правило запровадили і у приморському місті Довіль. Раніше плата за прогулянки топлес становила всього 17 євро, та цьогоріч її також підняли до 150. Такі самі за розмірами штрафи стягують і в Аркашоні та Ле-Сабль-д-Олонні.

Про який ще незвичний штраф слід знати туристам?

Українка, що живе у Франції, поділилася, як її одного разу оштрафували "на пустому місці". Вона їхала в метро та поставила ногу на виступ у стіні потяга – а цього, виявляється, робити не можна.

Кондуктори під час перевірки квитків звинуватили біженку в тому, що вона склала ноги на сидіння, і оштрафували на 60 євро. Таке покарання дуже поширене, і більшість туристів про нього не здогадуються, поки не стає надто пізно.