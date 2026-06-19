Во Франции летняя жара вскоре может достичь своего пика, несмотря на то, что сейчас только июнь — и это побуждает многих туристов снимать верхнюю одежду и ходить по улицам топлес. И не все знают, что это быстро приведет к штрафу, пишет Independent.

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За что могут оштрафовать в Испании?

Все больше курортных городов призывают туристов не ходить по улицам без верхней одежды. И это не просто просьба — за нарушение запрета уже предусмотрены серьезные штрафы, которые в некоторых случаях могут достигать даже 150 евро.

В первую очередь такое ограничение касается именно мужчин, которые часто ходят по улицам с обнаженным торсом. Впрочем, и женщины, гуляющие только в купальнике, могут столкнуться с проблемами.

Общего закона, запрещающего ходить топлес, во Франции не существует – однако местные запреты вводят все больше курортных городов у моря. В частности, действует правило в городке Нарбон на южном побережье. Там запрещено ходить топлес до конца сентября, и таким образом власти стремятся "сохранить общественный порядок, уважение к окружающей среде и привлекательность центра города в летний сезон".

За нарушителями следит полиция и действительно выписывает штрафы — например, только в этом городке в этом году за неподобающую одежду, или же её отсутствие, уже поплатились 15 человек.

Прежде всего, речь не идет о запрете туристов и уж точно не об ограничении личной свободы. Нарбон — гостеприимный средиземноморский город, это решение основано просто на здравом смысле и уважении к общественному пространству,

– пояснил мэр.

Такое же правило ввели и в приморском городе Довиль. Ранее штраф за прогулки топлес составлял всего 17 евро, но в этом году его также повысили до 150. Такие же по размеру штрафы взимают и в Аркашоне, и в Ле-Сабль-д'Олонне.

О каком еще необычном штрафе следует знать туристам?

Украинка, проживающая во Франции, рассказала, как её однажды оштрафовали "на пустом месте". Она ехала в метро и поставила ногу на выступ в стене вагона – а этого, оказывается, делать нельзя.

Кондукторы во время проверки билетов обвинили беженку в том, что она сложила ноги на сиденье, и оштрафовали на 60 евро. Такое наказание очень распространено, и большинство туристов о нем не догадываются, пока не становится слишком поздно.