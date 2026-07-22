Ось за що можуть оштрафувати в Німеччині на 4 тисячі євро

Німці з усією серйозністю й відповідальністю ставляться до навколишнього середовища. Тож навіть якщо за випадкових обставин людина пошкодить звичайне дерево – на неї очікуватиме покарання.

Сума штрафу за пошкодження зелених насаджень може сягати 4 тисячі євро. Про таке розповіла liudmyla.rusina, яка колись переїхала з Києва до Німеччини й нині розповідає про життя в цій країні.

Як у Німеччині карають за пошкодження дерева?

Передусім українка розповіла про чоловіка, який ненавмисно збив дерево через ДТП у Німеччині й отримав за це штраф саме в розмірі 4 тисячі євро.

Вона пояснила, що в країні більшість міських дерев перебуває на обліку й навіть має інвентарні номери.

Якщо дерево знищене, винуватець ДТП має не лише сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, а ще й відшкодувати витрати на аварійні роботи й утилізацію, а також посадку нового дерева,

– уточнила українка.

До того ж, залежно від віку, розміру й цінності дерева, ці витрати можуть сягати навіть десятків тисяч євро.

У Німеччині штрафують за пошкодження дерева: дивіться відеопояснення

Проте у німців і на це є рішення, через яке багато хто може над ними кепкувати. У Німеччині прийнято мати одразу декілька страховок, які покриватимуть фінансові витрати у разі надзвичайних ситуацій.

"У Німеччині без таких полісів не можна навіть з дому виходити", – зізнається жінка. Тому більшість німців на цьому не економить і страхує майже все. Це, каже жінка, продуманий підхід до життя.

Зауважимо також, що раніше ми розповідали про види страховок у Німеччині, серед яких, зокрема, правова. Більше про те, скільки страховок може мати звичайна німецька сім'я, – читайте в матеріалі 24 Каналу.