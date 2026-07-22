Сумма штрафа за повреждение зеленых насаждений может достигать 4 тысяч евро. Об этом рассказала liudmyla.rusina, которая когда-то переехала из Киева в Германию и сейчас делится своими впечатлениями о жизни в этой стране.

Как в Германии наказывают за повреждение дерева?

Прежде всего украинка рассказала о мужчине, который непреднамеренно сбил дерево в результате ДТП в Германии и получил за это штраф именно в размере 4 тысяч евро.

Она пояснила, что в стране большинство городских деревьев числится на учете и даже имеет инвентарные номера.

Если дерево уничтожено, виновник ДТП должен не только уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, но и возместить расходы на аварийные работы и утилизацию, а также посадку нового дерева,

– уточнила украинка.

К тому же, в зависимости от возраста, размера и ценности дерева, эти расходы могут достигать даже десятков тысяч евро.

В Германии штрафуют за повреждение дерева: смотрите видеообъяснение

Однако у немцев и на это есть решение, из-за которого многие могут над ними подшучивать. В Германии принято иметь сразу несколько страховок, которые покроют финансовые расходы в случае чрезвычайных ситуаций.

"В Германии без таких полисов нельзя даже из дома выходить", – признается женщина. Поэтому большинство немцев на этом не экономит и страхует почти все. Это, говорит женщина, продуманный подход к жизни.

Отметим также, что ранее мы рассказывали о видах страховок в Германии, среди которых, в частности, правовая. Подробнее о том, сколько страховок может иметь обычная немецкая семья, – читайте в материале 24 Канала.