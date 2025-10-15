Відтепер туристи у Португалії можуть зіштовхнутися з дуже неприємними штрафами, якщо порушать кілька несподіваних правил.

Відпочивальники, що цьогоріч вирушають до Португалії, мають бути особливо обережними, адже за кілька несподіваних та, на перший погляд, невинних дій можна отримати чималий штраф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво "Кінцева сума болюча": скільки витрачає пара в Канаді за місяць

Які штрафи можна отримати у Португалії?

На популярному курорті Албуфейра в Алгарве запровадили нові правила поведінки, порушення яких загрожує серйозними штрафами. І нові покарання є частиною заходів місцевої влади в рамках кампанії "Зупинись, поважай, розслабся".

Мета штрафів – захистити мешканців та зберегти репутацію міста як місця, дружнього до сімей. Штрафи починаються від 150 євро та можуть досягнути навіть 1800 євро. Серед правопорушень, яких слід остерігатися, є такі:

надмірний шум;

розпалювання барбекю на пляжі;

непристойна поведінка в громадських місцях.

Та штраф до 35 тисяч гривень можна отримати й за несподівану дію в магазині, а саме за втрату візка для покупок. Експерти попереджають, що ці нові заборони – це частина ширшої європейської тенденції, що спрямована на боротьбу з поганою поведінкою туристів.

Нові правила у Португалії, втім, є одними з найсуворішими в Європі, і мандрівникам потрібно бути справді обережними, аби уникнути непередбачуваних витрат на відпустку.

Про які штрафи в інших країнах слід знати?

Цього літа чимало країн Європи ввели нові, жорсткіші правила проти туристів. І чимало дій, від носіння шльопанців за кермом до куріння на пляжах, опинилися під забороною, пише BBC. Напирклад, на Балеарських островах в Іспанії штрафи за вживання алкоголю у громадських місцях сягають 3000 євро.

В на португальському курорті Аблуфейра варто слідкувати не тільки за візком для покупок, але й за одягом – адже за носіння купальника поза пляжем можна поплатитися у прямому сенсі – штрафи сягають 1500 євро.

І навіть незначні порушення, як-от бронювання шезлонга та зникнення, можуть серйозно скоротити ваш бюджет на відпустку.

Які ще новини з-за кордону варто знати?