"Навіть подумати не могли": українка розкрила, за що штрафують у Німеччині

Українка, що живе в Німеччині вже понад три роки, розповіла, що навіть подумати не могла, за які речі можуть штрафувати у країні. Особливо уважними варто бути водіям автівок.

Після переїзду до Німеччини обов'язково потрібно дізнатися про місцеві правила та закони – бо іноді штрафи бувають зовсім неочевидні. За словами українки, багато водіїв навіть не здогадуються про те, за що можуть отримати покарання, повідомляє liudmyla.rusina.

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За що можуть виписати штраф водіям у Німеччині?

Перше, що краще не робити в Німеччині – це гучно грюкати дверима машини. Це вважається порушенням тиші, особливо якщо зробити це вночі. Штраф у деяких випадках може сягнути аж 80 євро.

Друге незвичне правило – прогрівати автівку, або ж просто стояти на місці з ввімкненим двигуном також не можна. Тут проблема вже не тільки у шумності процесу, але й в екології та економії пального.

Закінчилося пальне на автобані? Це вважається створенням небезпеки, і за це тут штраф у 70 євро,

– поділилася українка.

Залишитися з пустим гаманцем у Німеччині можна навіть не зрушивши з місця: у Німеччині власник зобов'язаний доглядати за автомобілем і тоді, коли ним не користується: чистити від снігу, льоду та бруду. Якщо ж цього не зробити – також випишуть штраф.

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Але чистити автомобіль краще не біля будинку, бо за шкоду довкіллю можна заплатити до 100 євро штрафу. І навіть за те, що посигналите без причини, в Німеччині можуть покарати.

Тож водіям тут потрібно не тільки правильно їхати, але й правильно стояти, чекати й навіть двері закривати,

– додала блогерка.