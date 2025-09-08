З 1 жовтня у Польщі припиняє дію постанова, що дозволяла користуватися українським посвідченням водія.

Вже зовсім скоро українці, що живуть у Польщі, можуть зіштовхнутися із серйозними покараннями за кермування автомобілем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Uamotors.

У Польщі зміняться правила для українських водіїв

Якщо спеціальна постанова, що дозволяє користуватися українським посвідченням водія, втратить чинність, тоді за користування автівкою без польських прав доведеться заплатити досить значний штраф – 2000 злотих, тобто приблизно 22 800 гривень.

Польське законодавство чітко визначає – після 180 днів перебування в країні іноземці мають змінити свої документи, інакше ж на них чекає адміністративна відповідальність.

Якщо спеціальна постанова буде скасована, для українців це означатиме необхідність терміново змінювати права, адже масові перевірки поліції можуть призвести до чималої кількості серйозних штрафів.

Термін дії постанови, що дозволяє українцям їздити з українськими правами, стікає 1 жовтня.

Що ще потрібно знати українцям у Польщі?