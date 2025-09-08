Водителям – приготовиться: в Польше украинцев ожидают штрафы за управление авто
- С 1 октября в Польше прекращает действие постановление, позволявшее украинцам пользоваться украинским водительским удостоверением, и за отсутствие польских прав предусмотрен штраф в 2000 злотых.
- Украинцы, находящиеся в Польше более 180 дней, должны изменить свои документы, чтобы избежать административной ответственности.
- Новый законопроект в Польше связывает право на выплаты для украинских беженцев с трудоустройством, а также усиливается таможенный контроль на границе.
С 1 октября в Польше прекращает действие постановление, которое позволяло пользоваться украинским водительским удостоверением.
Уже совсем скоро украинцы, живущие в Польше, могут столкнуться с серьезными наказаниями за вождение автомобиля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Uamotors.
В Польше изменятся правила для украинских водителей
Если специальное постановление, позволяющее пользоваться украинским водительским удостоверением, потеряет силу, тогда за пользование автомобилем без польских прав придется заплатить довольно значительный штраф – 2000 злотых, то есть примерно 22 800 гривен.
Польское законодательство четко определяет – после 180 дней пребывания в стране иностранцы должны изменить свои документы, иначе же их ждет административная ответственность.
Если специальное постановление будет отменено, для украинцев это будет означать необходимость срочно менять права, ведь массовые проверки полиции могут привести к немалому количеству серьезных штрафов.
Срок действия постановления, что позволяет украинцам ездить с украинскими правами, истекает 1 октября.
Что еще нужно знать украинцам в Польше?
- Изменения ожидают и на украинских беженцев в Польше – новый законопроект связывает право на выплаты с трудоустройством в стране.
- Также Польша усиливает и таможенный контроль на границе с Украиной: в пункте "Медика" внедрили новейшие рентгеновские сканеры. Они могут сократить очереди, ведь с ними можно проверять сразу несколько автомобилей.
- Кроме того, ранее мы уже делились полным перечнем выплат, которые украинцы могут получить в Польше в 2025 году.