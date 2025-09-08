Уже совсем скоро украинцы, живущие в Польше, могут столкнуться с серьезными наказаниями за вождение автомобиля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Uamotors.

В Польше изменятся правила для украинских водителей

Если специальное постановление, позволяющее пользоваться украинским водительским удостоверением, потеряет силу, тогда за пользование автомобилем без польских прав придется заплатить довольно значительный штраф – 2000 злотых, то есть примерно 22 800 гривен.

Польское законодательство четко определяет – после 180 дней пребывания в стране иностранцы должны изменить свои документы, иначе же их ждет административная ответственность.

Если специальное постановление будет отменено, для украинцев это будет означать необходимость срочно менять права, ведь массовые проверки полиции могут привести к немалому количеству серьезных штрафов.

Срок действия постановления, что позволяет украинцам ездить с украинскими правами, истекает 1 октября.

Что еще нужно знать украинцам в Польше?