Можуть вимагати оплати на кордоні: що треба знати про штрафи для водіїв у Польщі

У Польщі водії на українських номерах зобов'язані дотримуватися місцевих правил дорожнього руху. За порушення передбачені значні штрафи, а покарання за їхню несплату рано чи пізно може спіткати вас на кордоні.

У 2025 році у Польщі зросли штрафи за порушення на дорогах, тож найменша помилка може значно влетіти в копієчку. Про це пише 24 Канал.

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Штрафи за порушення правил дорожнього руху у Польщі у 2025 році

З 2025 року в Польщі набули чинності нові правила дорожнього руху, які передбачають значно більші штрафи, а також арешти та позбавлення водійських прав для порушників.

До прикладу, за відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта водія можуть оштрафувати на 1 000 злотих, що становить приблизно 10 000 гривень. Тому українцям завжди слід мати ці документи при собі під час поїздок по Польщі.

Таке значне підвищення неабияк налякало українських водіїв, оскільки для України це значні суми.

Підвищення штрафів у Польщі: дивіться відео

Штрафи за порушення правил дорожнього руху у Польщі:

Відсутність документів (паспорта, водійського посвідчення, страхового поліса чи техпаспорта) під час керування автомобілем можуть коштувати водієві 1000 злотих, що дорівнює близько 10 000 гривень.

(паспорта, водійського посвідчення, страхового поліса чи техпаспорта) під час керування автомобілем можуть коштувати водієві 1000 злотих, що дорівнює близько 10 000 гривень. Дрібні порушення , такі як непристебнутий пасок безпеки, непропуск екстрених служб або невикористання ближнього світла фар, обійдуться водієві в суму від 200 до 2000 злотих (від 2 000 до 20 000 гривень).

, такі як непристебнутий пасок безпеки, непропуск екстрених служб або невикористання ближнього світла фар, обійдуться водієві в суму від 200 до 2000 злотих (від 2 000 до 20 000 гривень). Перевищення швидкості також суворо карається. Штрафи варіюються від 50 до 2500 злотих (від 500 до 25 000 гривень). При повторному порушенні обмеження швидкості впродовж 24 місяців, штраф подвоюється.

також суворо карається. Штрафи варіюються від 50 до 2500 злотих (від 500 до 25 000 гривень). При повторному порушенні обмеження швидкості впродовж 24 місяців, штраф подвоюється. Водіння у нетверезому стані – дуже серйозне порушення. Якщо в крові водія є від 0,2 до 0,5 проміле алкоголю, штраф може скласти від 50 до 5000 злотих (від 500 до 50 000 гривень), а також можливий арешт на строк до 30 діб та позбавлення водійських прав на строк до 3 років. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, штрафи зростають до сум від 50 000 до 600 000 гривень.

Як перевірити наявність штрафів у Польщі

Якщо ви переймаєтеся про те, чи є у вас штрафи, дізнатися це можна у місцевому комісаріаті. Для відвідування поліцейської дільниці знадобиться документ, який посвідчує особу.

Крім того, є кілька онлайн-ресурсів, де можна перевірити штрафи у Польщі за номером авто:

Щоб перевірити штрафи, накладені через Główny Inspektorat Transportu, необхідно зайти на такий сайт. Там є вся інформація про штрафи, які стосуються порушень на дорогах.

Наявність та кількість штрафних балів (Punkty Karnе) можна перевірити на цьому сайті.

Що таке штрафні бали Штрафні бали накопичуються на рахунку водія з кожним правопорушенням. Водій зі стажем може набрати до 24 штрафних бали, а людина з досвідом кермування менш ніж рік – максимум 20. Після перевищення встановленого ліміту людину позбавляють водійських прав.

Що буде, якщо не оплатити штраф

Часто іноземцям виписують штраф готівкою (mandat gotówkowy), який оплачується на місці. Також можуть виписати кредитований штраф, який видають під розписку. Його можна оплатити через інтернет-банкінг або у поштовому відділенні впродовж 7 днів.

Крім цього, у Польщі також можуть виписати заочний штраф – на його оплату переважно дають 14 днів. Він застосовується, коли порушник не був виявлений на місці скоєння правопорушення, проте немає сумнівів у його особі. Наприклад, водія сфотографувала камера контролю швидкості за перевищення швидкісного режиму.



За перевищення швидкості можуть оштрафувати водіїв і на українських номерах / Pexels

Якщо водій з українськими номерними знаками (або будь-якими іншими іноземними) не сплатив штраф вчасно, то інформацію про нього можуть передати до відповідних органів.

І мало хто знає про те, що наявність несплачених штрафів можуть перевірити при виїзді з країни на кордоні. В такому випадку водія можуть зобов’язати сплатити їх перед виїздом.

Крім того, значні або численні порушення можуть призвести до заборони в'їзду на територію Польщі. Тож важливо дотримуватися правил дорожнього руху та своєчасно сплачувати накладені штрафи.