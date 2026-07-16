"Суворі закони": українка розповіла, за що можуть оштрафувати на риболовлі в Німеччині
Мігранти, що переїздять до Німеччини, а також туристи, що просто там відпочивають, часто опиняються не готовими до суворих правил та законів. І контролюють вони усе – навіть звичайну риболовлю.
Українка Людмила Русіна у своєму блозі розповіла, що в Німеччині навіть відпочинок на природі суворо контролюється. Зокрема, рибалити, де заманеться, не можна, а якщо правила порушити, доведеться заплатити чималий штраф.
Як контролюється риболовля в Німеччині?
У Німеччині риболовля може обернутися суттєвими неприємностями, якщо не дотримуватися місцевих правил. І окрім обов'язкового спеціального навчання та купівлі ліцензії, рибалці потрібно подбати і про конкретний список спорядження та документів.
Рибу треба оглушити. І ще обов’язково – з собою треба мати метр, рибу треба виміряти і потім, відповідно, інструкція або її залишати, або її обов’язково треба відпускати. Це контролюється,
– розповіла українка.
Окрім того, вона зауважила, що за законом брати рибу сухими руками також заборонено. Улов потрібно виміряти й зважити, а після цього зафіксувати в онлайн-реєстрі чи у паперовій книжці.
Українка розповіла про правила риболовлі у Німеччині: дивіться відео
Правила ж риболовлі без спеціального посвідчення досить сильно відрізняються залежно від федеральної землі. Зокрема, у Тюрингії річний дозвіл коштує 25 євро, але рибу ловити можна лише протягом трьох місяців. Додатково можна купити одноденний дозвіл за 19 євро, що дає право ловити рибу тільки у визначених на карті водоймах.
Якщо ж ви хочете регулярно рибалити у Німеччині, потрібно:
- скласти іспит;
- купити повноцінну ліцензію;
- отримати посвідчення рибалки.
Такий підхід, хоч і може видатися українцям дуже суворим, насправді допомагає зберегти місцеву екосистему – і через це риба у великій кількості водиться практично у кожній німецькій водоймі.
Ну що, хтось черговий раз скаже, що це концтабір, і що суворі закони, а я скажу так, як і мій приятель-рибак, що ловити рибу в Німеччині – одне задоволення, попри ці суворі закони й високу вартість риболовлі тут,
– додала українка.
Раніше жінка вже розповідала, які незвичні правила існують у німецьких орендованих квартирах – і до деяких з них блогерка не може звикнути й досі.