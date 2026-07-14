У Німеччині за порушення, видавалося б, незначних і неочевидних для українців правил можна отримати тисячі євро штрафу. І не всі мігранти, що орендують житло в країні, вчасно дізнаються про ці заборони, розповіла liudmyla.rusina.

Які незвичні правила існують у німецьких квартирах?

Українка зауважила, що заборон у німецьких квартирах в рази більше, ніж дозволів – і жінка все ще дивується щоразу, коли дізнається про "чергове дивне правило". Але одна з основних речей, що досить жорстко регулюються в країні – це тиша.

У Німеччині дуже чітко визначено, коли мешканцям заборонено шуміти у домі. І правило стосується не лише гучних вечірок, але й досить звичних побутових справ.

Зазвичай з 22:00 до 6:00 ранку, з 13:00 до 15:00, а також у неділю та святкові дні не можна не те що свердлити, а навіть пилососити, прати, влаштовувати гучні посиденьки або грилити, і штраф за такі порушення може сягати п’яти тисяч євро,

– поділилася блогерка.

Дуже суворо регулюють і сушіння речей у квартирі: воно заборонене через ризик появи плісняви. Але винести мокрий одяг на балкон – також не варіант, адже це може псувати вигляд фасаду, тож в деяких будинках робити цього не можна.

Українка розповіла про правила для німецьких орендарів: дивіться відео

Якщо ж через недогляд орендаря у квартирі з'явиться сирість, доведеться або сплачувати повну вартість ремонту, або й взагалі шукати собі нове житло. Заборонено також захаращувати й спільний коридор, і навіть власний балкон меблями, коробками, велосипедами чи дитячими візочками.

Також дозвіл потрібно отримати й на те, аби заводити тварину, якщо мовиться про кота чи собаку. Без жодних попереджень і домовленостей можна завести хіба що хом'ячка та рибок.

Але жорсткі правила існують не лише для людей, що живуть в орендованих квартирах – але й для тих, хто орендує приватний дім. Річ у тому, що ділянки в Німеччині зазвичай дуже невеликі, а будинки стоять один до одного впритул.

Водночас, за словами українки, німці цінують добросусідство: якщо хтось планує вечірку, то гарним тоном вважають заздалегідь повішати оголошення на дверях під'їзду.