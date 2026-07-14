В Германии за нарушение, казалось бы, незначительных и неочевидных для украинцев правил можно получить штраф в размере нескольких тысяч евро. И не все мигранты, снимающие жилье в стране, вовремя узнают об этих запретах, рассказала liudmyla.rusina.

Какие необычные правила существуют в немецких квартирах?

Украинка отметила, что запретов в немецких квартирах в разы больше, чем разрешений – и женщина до сих пор удивляется каждый раз, когда узнает о "очередном странном правиле". Но одна из основных вещей, которые довольно жестко регулируются в стране, – это тишина.

В Германии очень четко определено, когда жильцам запрещено шуметь в доме. И правило касается не только шумных вечеринок, но и вполне привычных бытовых дел.

Обычно с 22:00 до 6:00 утра, с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздничные дни нельзя не то что сверлить, а даже пылесосить, стирать, устраивать шумные посиделки или готовить на гриле, и штраф за такие нарушения может достигать пяти тысяч евро,

– поделилась блогерша.

Очень строго регулируется и сушка вещей в квартире: она запрещена из-за риска появления плесени. Но выносить мокрую одежду на балкон – тоже не вариант, ведь это может портить вид фасада, поэтому в некоторых домах делать этого нельзя.

Украинка рассказала о правилах для немецких арендаторов: смотрите видео

Если же из-за небрежности арендатора в квартире появится сырость, придется либо оплатить полную стоимость ремонта, либо вообще искать себе новое жилье. Запрещено также загромождать как общий коридор, так и собственный балкон мебелью, коробками, велосипедами или детскими колясками.

Также необходимо получить разрешение на содержание животных, если речь идет о кошке или собаке. Без каких-либо предупреждений и договоренностей можно завести разве что хомячка и рыбок.

Но строгие правила существуют не только для людей, живущих в съемных квартирах, но и для тех, кто арендует частный дом. Дело в том, что участки в Германии обычно очень небольшие, а дома стоят вплотную друг к другу.

В то же время, по словам украинки, немцы ценят добрососедство: если кто-то планирует вечеринку, то хорошим тоном считается заранее повесить объявление на дверях подъезда.