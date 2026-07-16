Українка Людмила Русіна у своєму блозі розповіла, що в Німеччині навіть відпочинок на природі суворо контролюється. Зокрема, рибалити, де заманеться, не можна, а якщо правила порушити, доведеться заплатити чималий штраф.

Як контролюється риболовля в Німеччині?

У Німеччині риболовля може обернутися суттєвими неприємностями, якщо не дотримуватися місцевих правил. І окрім обов'язкового спеціального навчання та купівлі ліцензії, рибалці потрібно подбати і про конкретний список спорядження та документів.

Рибу треба оглушити. І ще обов’язково – з собою треба мати метр, рибу треба виміряти і потім, відповідно, інструкція або її залишати, або її обов’язково треба відпускати. Це контролюється,

– розповіла українка.

Окрім того, вона зауважила, що за законом брати рибу сухими руками також заборонено. Улов потрібно виміряти й зважити, а після цього зафіксувати в онлайн-реєстрі чи у паперовій книжці.

Українка розповіла про правила риболовлі у Німеччині: дивіться відео

Правила ж риболовлі без спеціального посвідчення досить сильно відрізняються залежно від федеральної землі. Зокрема, у Тюрингії річний дозвіл коштує 25 євро, але рибу ловити можна лише протягом трьох місяців. Додатково можна купити одноденний дозвіл за 19 євро, що дає право ловити рибу тільки у визначених на карті водоймах.

Якщо ж ви хочете регулярно рибалити у Німеччині, потрібно:

скласти іспит;

купити повноцінну ліцензію;

отримати посвідчення рибалки.

Такий підхід, хоч і може видатися українцям дуже суворим, насправді допомагає зберегти місцеву екосистему – і через це риба у великій кількості водиться практично у кожній німецькій водоймі.

Ну що, хтось черговий раз скаже, що це концтабір, і що суворі закони, а я скажу так, як і мій приятель-рибак, що ловити рибу в Німеччині – одне задоволення, попри ці суворі закони й високу вартість риболовлі тут,

– додала українка.

Раніше жінка вже розповідала, які незвичні правила існують у німецьких орендованих квартирах – і до деяких з них блогерка не може звикнути й досі.