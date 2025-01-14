Вже не нейтральна: Швейцарія хоче вступити до "військового шенгену" ЄС

Рада ЄС схвалила запрошення Швейцарії до участі в проєкті PESCO, який ще називають "військовим шенгеном". Швейцарія сама подала запит на вступ.

У Раді Європейського союзу прийшли до висновку, що участь Швейцарії у в проєкті PESCO відповідає загальним умовам і додасть проєкту "істотну додану вартість". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Раду ЄС.

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Що означатиме вступ Швейцарії до "військового шенгену"

Що таке PESCO Цей термін розшифровується як "Постійна структурована співпраця". Він спрямований на швидку мобілізацію сил та спрощення транскордонних військових транспортних процедур. Учасники проєкту забезпечують швидке перекидання військового персоналу по всьому Євросоюзу автомобільними, залізничними, морськими або повітряними шляхами.

Співпраця в рамках PESCO є важливим стовпом оборонної політики Євросоюзу, яка не залежить від НАТО.

Наразі у цьому військовому співробітництві беруть участь 26 держав-членів ЄС, які взяли на себе зобов'язання одна перед одною. Країни разом розвивають оборонний потенціал, підвищують оперативну готовність і сумісність.

Зверніть увагу. Швейцарія не є країною ЄС, однак сама подала заявку на вступ до PESCO весною 2024 року.

Після схвалення Радою ЄС, тепер Нідерланди уповноважені запросити Швейцарію у відповідь на її запит. Коли Швейцарія завершить адміністративні процедури, вона офіційно стане членом "військового шенгену".

Варто зауважити, що треті країни запрошуються до PESCO вкрай рідко. Вони повинні відповідати військовим, політичним, правовим умовам, а також демократичним цінностям.

У 2021 році до проєкту запросили Канаду, Норвегію і США. У 2022 році ЄС запросив і Велику Британію.