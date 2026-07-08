В ЄС дозволили тимчасового не використовувати нову систему EES: коли вона запрацює знову

Нову систему в'їзду/виїзду до ЄС, що передбачає сканування відбитків пальців, обличчя та паспорта запровадили ще у квітні цього року. Та справжні проблеми з нею почалися влітку, коли туристичний сезон досягнув свого піка.

Влітку чимала кількість туристів з-поза меж ЄС вирушають на відпочинок на південь Європи – і це швидко стало причиною великих затримок та черг на пунктах прикордонного контролю. Особливо сильно вони відчувалися у регіональних аеропортах, пише DW.

Що робитимуть з системою EES в Європі?

Через значні проблеми з запровадженням нової системи в'їзду/виїзду в ЄС дозволили країнам-членам тимчасово призупинити реєстрацію біометричних даних. Натомість аеропорти можуть повернутися до старої системи перевірок. Такий підхід триватиме протягом літа, а вже з осені EES знову запрацює.

Так у Єврокомісії хочуть зменшити навантаження на пункти пропуску на кордоні та уникнути довгих черг – про це повідомив високопоставлений європейський чиновник.

Тому у нас наразі діє цей елемент гнучкості, який використовують деякі країни-члени, який дає змогу скасувати те, що об’єктивно займає більше часу, ніж проста перевірка та реєстрація даних паспорта, а саме біометричних даних,

– заявив він.

Втім, він наголосив, що жодна країна не надсилала запиту на те, аби цей виняток продовжували і після вересня.

Та попри критику нової системи, більшість випадків з довгим очікуванням на кордоні та чергами не пов'язані безпосередньо з EES. Існує певний час доби, коли водночас прибуває багато рейсів, а деяким аеропортам бракує пропускної спроможності та персоналу.

В деяких аеропортах проблемою стає також погана організація простору, і тоді утворюється щось на кшталт "ефекту снігової кулі", і тоді починаються довгі черги. У ЄС наразі зафіксували вже 20 пунктів перетину кордону, де через впровадження системи в'їзду/виїзду фіксуються проблеми, але назви цих пунктів не розголошуються.

Та раніше в авіакомпанії-лоукостері Ryanair вже скаржилися на систему EES. Там назвали 7 аеропортів, що працюють найповільніше через довгі перевірки.