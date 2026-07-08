Летом немалое количество туристов из-за пределов ЕС отправляется на отдых на юг Европы – и это быстро стало причиной значительных задержек и очередей на пунктах пограничного контроля. Особенно сильно они ощущались в региональных аэропортах, пишет DW.

Что будут делать с системой EES в Европе?

Из-за значительных проблем с внедрением новой системы въезда/выезда в ЕС разрешили странам-членам временно приостановить регистрацию биометрических данных. Вместо этого аэропорты могут вернуться к старой системе проверок. Такой подход будет действовать в течение лета, а уже с осени EES снова заработает.

Таким образом в Еврокомиссии хотят снизить нагрузку на пограничные пункты пропуска и избежать длинных очередей – об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

Поэтому у нас сейчас действует этот элемент гибкости, который используют некоторые страны-члены и который позволяет отменить то, что объективно занимает больше времени, чем простая проверка и регистрация данных паспорта, а именно биометрических данных,

– заявил он.

Впрочем, он подчеркнул, что ни одна страна не направляла запроса о том, чтобы это исключение продлили и после сентября.

Но, несмотря на критику новой системы, большинство случаев длительного ожидания на границе и очередей не связаны непосредственно с EES. Существует определенное время суток, когда одновременно прибывает много рейсов, а некоторым аэропортам не хватает пропускной способности и персонала.

В некоторых аэропортах проблемой становится также плохая организация пространства, и тогда возникает нечто вроде "эффекта снежного кома", в результате чего образуются длинные очереди. В ЕС на данный момент уже зафиксировано 20 пунктов пересечения границы, где из-за внедрения системы въезда/выезда возникают проблемы, но названия этих пунктов не разглашаются.

Ранее в лоукост-авиакомпании Ryanair уже жаловались на систему EES. Там назвали 7 аэропортов, которые работают медленнее всего из-за длительных проверок.