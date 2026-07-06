Аеропорти в Європі "паралізували" нові правила ЄС: черги розтягуються на години

Літній сезон приніс в аеропорти не лише пожвавлення, але й неймовірно довгі черги та затримки – все через нову систему прикордонного контролю EES. Авіакомпанії скаржаться на неї вже не вперше, тоді як в Єврокомісії заявляють, що усі проблеми спричинені саме аеропортами.

Через неймовірно довгі черги на проходження прикордонного контролю, що тепер включає сканування відбитків пальців, паспорта та фотографування обличчя, чимало туристів просто не встигають потрапити на свої літаки, пише BBC. А літакам доводиться вилітати напівпорожніми.

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Чому в аеропортах так багато затримок та черг?

Найжорсткіше проти запровадження EES виступає популярний в Європі лоукостер Ryanair. Там закликають відкласти повноцінний запуск до кінця літа, коли пасажиропотік буде вже не таким активним.

Пасажирів і родини не можна перетворювати на піддослідних кроликів для недоробленої системи паспортного контролю, яка загрожує довгими чергами, зірваними рейсами і зайвим стресом цього літа,

– заявив операційний директор Ryanair Ніл Макмахон.

Основні проблеми зосереджені в 7 популярних європейських аеропортах: Тенерифе-Південний, Пальма, Аліканте, Малага, Мілан-Бергамо, Краків та Париж-Бове.

В об'єднанні аеропортів ACI Europe повідомили, що у пікові години очікування в чергах може сягати п'яти годин. Мало хто з туристів прибуває до аеропорту аж так заздалегідь, тож це призводить до того, що літаки вилітають напівпорожніми, а пасажири запізнюються на рейси.

В Берліні іноземцям доводиться чекати на контролі до двох годин, і керівниця аеропорту Алетта фон Массенбах вже назвала ситуацію "нестерпною" для літа. Проблема, за її словами, полягає ще й в тому, що кожна країна Європи користується власною "підсистемою" – і вони погано узгоджені між собою.

Також гостра ситуація і в британському аеропорту Дувр – там прикордонний контроль проводить французька сторона. В аеропорту встановили зону обробки даних з 84 кіосками – ось тільки вони не працюють. За технічну частину відповідають французькі органи влади, що не запустили систему вчасно.

І такі черги вже коштують туристам чималих грошей – через затримку на кордоні одній британській родині вже довелося доплатити близько £250 за нові квитки на літак, адже свій рейс вони пропустили.

Як реагує Єврокомісія на скарги з аеропортів?

Спершу у Єврокомісії заявляли, що система працює справно, а великі затримки спричинені недостатньою кількістю інфраструктури та непідготовленістю аеропортів. Втім, в Європейській комісії все ж визнають проблему, на яку скаржаться вже не тільки європейські, але й американські оператори – там обіцяють додаткову підтримку країнам.

В середу у Брюсселі вже відбулася нарада високого рівня щодо ситуації з системою контролю, і вже наступного тижня Єврокомісія зустрінеться з представниками авіагалузі.