Витрати шалені: скільки грошей йде на базові потреби в Лісабоні в українки

Українцям, що готуються до переїзду до іншої країни, слід дуже уважно порахувати свій бюджет – адже життя за кордоном може виявитися дорожчим, ніж видається на перший погляд.

Українка, що живе у столиці Португалії, Лісабоні, вже понад рік, поділилася, скільки грошей вона та її партнер витрачають на місяць лише на базові витрати, і ця цифра може багатьох здивувати, повідомляє hey_svetyshka.

Цікаво Жити можна дуже бюджетно: українка розповіла про ціни в недооціненій країні Європи

Скільки грошей потрібно для життя у Лісабоні?

Найбільша щомісячна витрата за кордоном – це часто оренда житла. І українка, що проживає у квартирі з однією спальнею, платить за неї 1500 євро. Втім, апартаменти розташовані у центрі міста, тож можна знайти дешевшу квартиру у передмісті.

Та дівчина зауважила, що заселялася вона у порожнє житло, і майже усі меблі та побутові дрібнички їй довелося купувати самостійно.

Додатково доводиться оплачувати комунальні витрати: світло й вода – 85 євро; домашній та мобільний інтернет – 60 євро.

Українка розповіла про витрати у Лісабоні: дивіться відео

Закупи в супермаркетах обходяться парі приблизно у 200 євро щотижня, тож 800 євро на місяць. Також українка має машину, але користується нею нечасто – лише кілька разів на тиждень, аби з'їздити за продуктами чи на пляж. Витрати на бензин обходяться у 250 євро щомісяця.

По місту легше пересуватися на таксі – одна поїздка зазвичай коштує від 4 до 7 євро, тому загальну суму порахувати складно,

– поділилася дівчина.

Вона не рахувала витрати на догляд за собою, шопінг чи ресторани, адже вони можуть бути дуже індивідуальними. Але тільки на базові потреби двом людям у Лісабоні доводиться витрачати 2700 євро на місяць.

Цікаво! Лісабон – це досить дороге місто, адже вартість життя там на 79% вища, ніж в Україні. В ось ціни на оренду життя навіть більші: вони вищі, ніж, наприклад, у Львові, на 242%, пише Numbeo.

Що ще розповідають українці за кордоном?