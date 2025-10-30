"Не була готова до такого результату": українка розкрила витрати на місяць у Греції

Українка, що живе у Греції, поділилася своїми витратами на місяць – і вони чималі.

Українка Христина, що проживає у Греції, поділилася, що попри те, що за місяць у ресторанах була всього двічі, витрат виявилося чимало, повідомляє 24 Канал з посиланням на kristina_skazala.

Скільки грошей потрібно в Греції на місяць?

Підрахунки українка проводила станом на 18 травня – тож місяць ще не закінчився, а вона вже витратила 4 101 євро. Найбільшу частку цих грошей, понад половину, доводиться віддавати за будинок – 2 300 євро.

Також цього місяця нам потрібно буде заплатити 200 євро за прибирання території та підготовку її до літнього сезону. Ці гроші я ще не враховувала, – поділилася жінка.

За наступну статтю витрат "змагаються" їжа та розваги. Українка зізналася, що цього місяця витратила на розваги чимало, адже купила дошку для сапсерфінгу за 300 євро, і планує купити ще й другий.

В розваги жінка зараховує також увесь алкоголь та будь-які квитки. А ось до категорії їжі належать звичайні покупки у супермаркетах.

Українка розповіла про витрати у Греції: дивіться відео

Четверте місце за витратами посідає здоров'я – на аптеку довелося витратити понад 100 євро. Також гроші йдуть на інтернет, мобільний зв'язок та деякі покупки в будинок. А ресторани "з'їдають" найменше грошей: українка поділилася, що в ресторанах була всього двічі за місяць.

