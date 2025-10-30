"Не была готова к такому результату": украинка раскрыла расходы на месяц в Греции

Украинка, живущая в Греции, поделилась своими расходами в месяц –и они немалые.

Украинка Кристина, проживающая в Греции, поделилась, что несмотря на то, что за месяц в ресторанах была всего дважды, расходов оказалось немало, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristina_skazala.

Сколько денег нужно в Греции на месяц?

Подсчеты украинка проводила по состоянию на 18 мая – поэтому месяц еще не закончился, а она уже потратила 4 101 евро. Наибольшую долю этих денег, более половины, приходится отдавать за дом – 2 300 евро.

Также в этом месяце нам нужно будет заплатить 200 евро за уборку территории и подготовку ее к летнему сезону. Эти деньги я еще не учитывала, – поделилась женщина.

За следующую статью расходов "соревнуются" еда и развлечения. Украинка призналась, что в этом месяце потратила на развлечения немало, ведь купила доску для сапсерфинга за 300 евро, и планирует купить еще и второй.

В развлечения женщина причисляет также весь алкоголь и любые билеты. А вот к категории еды относятся обычные покупки в супермаркетах.

Украинка рассказала о расходах в Греции: смотрите видео

Четвертое место по расходам занимает здоровье – на аптеку пришлось потратить более 100 евро. Также деньги идут на интернет, мобильную связь и некоторые покупки в дом. А рестораны "съедают" меньше всего денег: украинка поделилась, что в ресторанах была всего дважды за месяц.

