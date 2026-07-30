"Забагато вихідних": прем'єр Молдови закликав зменшити кількість державних свят
Під час засідання нового уряду прем'єр-міністр Молдови заявив, що в країні "забагато вихідних", і це потрібно змінити. Він пропонує переглянути офіційний святковий календар.
Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що кількість офіційних вихідних днів у країні стала надмірною, а календар свят слід переглянути, хоч він і розуміє, що багатьом цей крок не сподобається, пише NewsMaker.
Чому прем'єр Молдови хоче зменшити кількість вихідних?
Тофан висловив думку, що кількість офіційних вихідних днів у Молдові надмірна – хоча він не сказав, чи планує ініціювати з цього приводу конкретні кроки.
Очікую, коли хтось висуне ініціативу та запропонує перегляд вихідних днів – хоч і розумію, що це крок на "тонкий лід". Тому що у нас дуже багато вихідних, на мій погляд, більше, ніж в інших країнах,
– заявив прем'єр-міністр.
Наразі, 2026 року, в Молдові 13 свят мають статус офіційних і на них передбачаються вихідні:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 – 8 січня – Різдво за старим календарем;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 12 квітня – Великдень;
- 13 квітня – Великодній понеділок;
- 20 квітня – Великдень добрих людей;
- 1 травня – День праці;
- 9 травня – День Перемоги;
- 1 червня – День захисту дітей;
- 27 серпня – День Незалежності;
- 31 серпня – День румунської мови;
- 25 грудня – Різдво за новим стилем.
Втім, деякі населені пункти мають свої місцеві свята, що також супроводжуються вихідними днями.
В середньому по Європі кількість офіційних святкових днів з вихідними становить 11,7, пише Euronews. При цьому в Литві їх, наприклад, 15, а ось в Німеччині – лише 9.