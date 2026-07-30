Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що кількість офіційних вихідних днів у країні стала надмірною, а календар свят слід переглянути, хоч він і розуміє, що багатьом цей крок не сподобається, пише NewsMaker.

Чому прем'єр Молдови хоче зменшити кількість вихідних?

Тофан висловив думку, що кількість офіційних вихідних днів у Молдові надмірна – хоча він не сказав, чи планує ініціювати з цього приводу конкретні кроки.

Очікую, коли хтось висуне ініціативу та запропонує перегляд вихідних днів – хоч і розумію, що це крок на "тонкий лід". Тому що у нас дуже багато вихідних, на мій погляд, більше, ніж в інших країнах,

– заявив прем'єр-міністр.

Наразі, 2026 року, в Молдові 13 свят мають статус офіційних і на них передбачаються вихідні:

1 січня – Новий рік;

7 – 8 січня – Різдво за старим календарем;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

12 квітня – Великдень;

13 квітня – Великодній понеділок;

20 квітня – Великдень добрих людей;

1 травня – День праці;

9 травня – День Перемоги;

1 червня – День захисту дітей;

27 серпня – День Незалежності;

31 серпня – День румунської мови;

25 грудня – Різдво за новим стилем.

Втім, деякі населені пункти мають свої місцеві свята, що також супроводжуються вихідними днями.

В середньому по Європі кількість офіційних святкових днів з вихідними становить 11,7, пише Euronews. При цьому в Литві їх, наприклад, 15, а ось в Німеччині – лише 9.