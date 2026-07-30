Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что количество официальных выходных дней в стране стало чрезмерным, а календарь праздников следует пересмотреть, хотя он и понимает, что многим этот шаг не понравится, пишет NewsMaker.

Почему премьер Молдовы хочет сократить количество выходных?

Тофан высказал мнение, что количество официальных выходных дней в Молдове чрезмерно – хотя он не сказал, планирует ли он инициировать по этому поводу конкретные шаги.

"Я жду, когда кто-то выступит с инициативой и предложит пересмотреть количество выходных дней – хотя и понимаю, что это шаг на "тонкий лед". Потому что у нас очень много выходных, на мой взгляд, больше, чем в других странах,

– заявил премьер-министр.

В настоящее время, в 2026 году, в Молдове 13 праздников имеют статус официальных и на них предусмотрены выходные:

1 января – Новый год;

7–8 января – Рождество по старому календарю;

8 марта – Международный женский день;

12 апреля – Пасха;

13 апреля – Пасхальный понедельник;

20 апреля – Пасха добрых людей;

1 мая – День труда;

9 мая – День Победы;

1 июня – День защиты детей;

27 августа – День Независимости;

31 августа – День румынского языка;

25 декабря – Рождество по новому стилю.

Впрочем, в некоторых населенных пунктах есть свои местные праздники, которые также сопровождаются выходными днями.

В среднем по Европе количество официальных праздничных дней с выходными составляет 11,7, пишет Euronews. При этом в Литве их, например, 15, а вот в Германии – всего 9.