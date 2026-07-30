Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что количество официальных выходных дней в стране стало чрезмерным, а календарь праздников следует пересмотреть, хотя он и понимает, что многим этот шаг не понравится, пишет NewsMaker.
Почему премьер Молдовы хочет сократить количество выходных?
Тофан высказал мнение, что количество официальных выходных дней в Молдове чрезмерно – хотя он не сказал, планирует ли он инициировать по этому поводу конкретные шаги.
"Я жду, когда кто-то выступит с инициативой и предложит пересмотреть количество выходных дней – хотя и понимаю, что это шаг на "тонкий лед". Потому что у нас очень много выходных, на мой взгляд, больше, чем в других странах,
– заявил премьер-министр.
В настоящее время, в 2026 году, в Молдове 13 праздников имеют статус официальных и на них предусмотрены выходные:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- 1 января – Новый год;
- 7–8 января – Рождество по старому календарю;
- 8 марта – Международный женский день;
- 12 апреля – Пасха;
- 13 апреля – Пасхальный понедельник;
- 20 апреля – Пасха добрых людей;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День Победы;
- 1 июня – День защиты детей;
- 27 августа – День Независимости;
- 31 августа – День румынского языка;
- 25 декабря – Рождество по новому стилю.
Впрочем, в некоторых населенных пунктах есть свои местные праздники, которые также сопровождаются выходными днями.
В среднем по Европе количество официальных праздничных дней с выходными составляет 11,7, пишет Euronews. При этом в Литве их, например, 15, а вот в Германии – всего 9.