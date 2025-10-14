Пара українців, що живе в Канаді, розповіла, скільки грошей витрачає на місяць у провінції Онтаріо в Торонто.

Українка, що переїхала до Канади, поділилася, скільки грошей йде на життя в неї та її хлопця щомісяця у Торонто, повідомляє 24 Канал з посиланням на daria.veduta.

Скільки пара українців витрачає на життя в Канаді?

Українка, що живе у Торонто, поділилася, що на житті не економить – а кінцева сума, що витрачається на місяць на неї та її хлопця, "болюча". Найдешевша стаття витрат – мобільний зв'язок, і за нього потрібно віддати 100 доларів.

А ось машина та її страхування щомісяця обходиться парі у 1500 доларів. Машину також потрібно заряджати, і щомісяця це коштує 20 доларів.

Українка розповіла про витрати в Канаді: дивіться відео

На продукти пара витрачає 1000 доларів чи навіть більше. Ще одна стаття витрат – заклади та кава поза домом обходяться не менше, ніж у 1500 доларів. Також 600 доларів окремо виділяється на розваги.

І найдорожче, квартира з комуналкою та WiFi – 3300 доларів,

– поділилася українка.

Загалом ж за місяць пара витрачає 8020 доларів.

