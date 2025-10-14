"Кінцева сума болюча": скільки витрачає пара в Канаді за місяць
- Пара українців у Торонто витрачає щомісяця на життя 8020 доларів, зокрема 3300 доларів на квартиру з комуналкою та WiFi.
- Основні витрати включають 1500 доларів на машину та її страхування, 1000 доларів на продукти, 1500 доларів на заклади та каву поза домом, та 600 доларів на розваги.
Пара українців, що живе в Канаді, розповіла, скільки грошей витрачає на місяць у провінції Онтаріо в Торонто.
Українка, що переїхала до Канади, поділилася, скільки грошей йде на життя в неї та її хлопця щомісяця у Торонто, повідомляє 24 Канал з посиланням на daria.veduta.
Скільки пара українців витрачає на життя в Канаді?
Українка, що живе у Торонто, поділилася, що на житті не економить – а кінцева сума, що витрачається на місяць на неї та її хлопця, "болюча". Найдешевша стаття витрат – мобільний зв'язок, і за нього потрібно віддати 100 доларів.
А ось машина та її страхування щомісяця обходиться парі у 1500 доларів. Машину також потрібно заряджати, і щомісяця це коштує 20 доларів.
Українка розповіла про витрати в Канаді: дивіться відео
На продукти пара витрачає 1000 доларів чи навіть більше. Ще одна стаття витрат – заклади та кава поза домом обходяться не менше, ніж у 1500 доларів. Також 600 доларів окремо виділяється на розваги.
І найдорожче, квартира з комуналкою та WiFi – 3300 доларів,
– поділилася українка.
Загалом ж за місяць пара витрачає 8020 доларів.
