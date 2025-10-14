Пара украинцев, живущая в Канаде, рассказала, сколько денег тратит в месяц в провинции Онтарио в Торонто.

Украинка, переехавшая в Канаду, поделилась, сколько денег уходит на жизнь у нее и ее парня ежемесячно в Торонто, сообщает 24 Канал со ссылкой на daria.veduta.

Интересно Живописный городок Италии заплатит 20 000 евро за переезд: как стать счастливчиком

Сколько пара украинцев тратит на жизнь в Канаде?

Украинка, живущая в Торонто, поделилась, что на жизни не экономит – а конечная сумма, что тратится в месяц на нее и ее парня, "болезненная". Самая дешевая статья расходов – мобильная связь, и за нее нужно отдать 100 долларов.

А вот машина и ее страхование ежемесячно обходится паре в 1500 долларов. Машину также нужно заряжать, и каждый месяц это стоит 20 долларов.

Украинка рассказала о расходах в Канаде: смотрите видео

На продукты пара тратит 1000 долларов или даже больше. Еще одна статья расходов – заведения и кофе вне дома обходятся не менее, чем в 1500 долларов. Также 600 долларов отдельно выделяется на развлечения.

И самое дорогое, квартира с коммуналкой и WiFi – 3300 долларов,

– поделилась украинка.

В целом же за месяц пара тратит 8020 долларов.

Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?