"Конечная сумма болезненная": сколько тратит пара в Канаде за месяц
- Пара украинцев в Торонто тратит ежемесячно на жизнь 8020 долларов, в частности 3300 долларов на квартиру с коммуналкой и WiFi.
- Основные расходы включают 1500 долларов на машину и ее страхование, 1000 долларов на продукты, 1500 долларов на заведения и кофе вне дома, и 600 долларов на развлечения.
Пара украинцев, живущая в Канаде, рассказала, сколько денег тратит в месяц в провинции Онтарио в Торонто.
Украинка, переехавшая в Канаду, поделилась, сколько денег уходит на жизнь у нее и ее парня ежемесячно в Торонто, сообщает 24 Канал со ссылкой на daria.veduta.
Сколько пара украинцев тратит на жизнь в Канаде?
Украинка, живущая в Торонто, поделилась, что на жизни не экономит – а конечная сумма, что тратится в месяц на нее и ее парня, "болезненная". Самая дешевая статья расходов – мобильная связь, и за нее нужно отдать 100 долларов.
А вот машина и ее страхование ежемесячно обходится паре в 1500 долларов. Машину также нужно заряжать, и каждый месяц это стоит 20 долларов.
Украинка рассказала о расходах в Канаде: смотрите видео
На продукты пара тратит 1000 долларов или даже больше. Еще одна статья расходов – заведения и кофе вне дома обходятся не менее, чем в 1500 долларов. Также 600 долларов отдельно выделяется на развлечения.
И самое дорогое, квартира с коммуналкой и WiFi – 3300 долларов,
– поделилась украинка.
В целом же за месяц пара тратит 8020 долларов.
