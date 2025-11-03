Українцям в Ірландії хочуть скасувати виплати на житло: коли це відбудеться

Ірландія хоче стимулювати українських біженців повертатися додому – і для цього планують скасувати виплати на житло.

В Ірландії вже розмірковують про те, що відбуватиметься з українцями після завершення дії тимчасового захисту у березні 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sunday Times.

Що буде з українцями в Ірландії після завершення дії тимчасового захисту?

Уряд країни вже готується до "великої дискусії про те, що робити, коли закінчиться дія директиви про тимчасовий захист". Обговорення відбудеться на наступному засіданні, що заплановане вже на 3 листопада.

Наразі в Ірландії тимчасовий захист отримали 120 000 людей, і якщо уряд заздалегідь не розробить "адекватних планів" щодо продовження дозволів на проживання українців чи їхнього повернення додому, це може перевантажити систему міжнародного захисту.

Коли дія директиви ЄС про тимчасовий захист закінчиться, українцям "буде полегшено повернення до України на постійній основі". Втім, в Ірландії також планують "справедливо, законно та відповідно" підтримувати й тих українців, що залишаться у країні.

Втім, для того, аби ринок праці та житлової системи працювали як слід, в Ірландії бажають, аби дозволено залишитися було тільки "самодостатнім та економічно незалежним" українцям. Водночас спеціальні візи планують ввести й для тих громадян України, що працюють на низькооплачуваних роботах у критично важливих секторах ірландської економіки. Наразі таких працівників налічується близько 4000 тільки в секторах будівництва, охорони здоров'я та соціальної роботи.

Натомість українці, що мають високу заробітну плату та працюють на повну ставку, зможуть перейти до легального статусу проживання.

Що відомо про житло для українських біженців у Ірландії?

Наразі власникам осель, що надають притулок українським біженцям, Ірландія надає безподаткову допомогу. Втім, цю програму планують скорочувати й надалі, а потім й остаточно припинити. Раніше цього року виплати вже зменшили з 800 до 600 євро на місяць. А повне припинення програми запланували на кінець наступного року.

Окрім того, згідно з новими правилами, проживання українців у житлі, яке надає держава, тепер обмежується тільки 90 днями, пише People in Need. Тож вже наступного року українські біженці можуть отримати повідомлення про остаточне припинення надання житла, аби спонукати їх до повернення додому.

