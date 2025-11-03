Украинцам в Ирландии хотят отменить выплаты на жилье: когда это произойдет

Ирландия хочет стимулировать украинских беженцев возвращаться домой –и для этого планируют отменить выплаты на жилье.

В Ирландии уже размышляют о том, что будет происходить с украинцами после завершения действия временной защиты в марте 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.

Интересно "Прожить очень тяжело": украинка открыла, кому не следует ехать в Португалию

Что будет с украинцами в Ирландии после завершения действия временной защиты?

Правительство страны уже готовится к "большой дискуссии о том, что делать, когда закончится действие директивы о временной защите". Обсуждение состоится на следующем заседании, что запланировано уже на 3 ноября.

Сейчас в Ирландии временную защиту получили 120 000 человек, и если правительство заранее не разработает "адекватных планов" по продлению разрешений на проживание украинцев или их возвращения домой, это может перегрузить систему международной защиты.

Когда действие директивы ЕС о временной защите закончится, украинцам "будет облегчено возвращение в Украину на постоянной основе". Впрочем, в Ирландии также планируют "справедливо, законно и соответственно" поддерживать и тех украинцев, что останутся в стране.

Впрочем, для того, чтобы рынок труда и жилищной системы работали как следует, в Ирландии желают, чтобы разрешено остаться было только "самодостаточным и экономически независимым" украинцам. В то же время специальные визы планируют ввести и для тех граждан Украины, работающих на низкооплачиваемых работах в критически важных секторах ирландской экономики. Сейчас таких работников насчитывается около 4000 только в секторах строительства, здравоохранения и социальной работы.

Зато украинцы, имеющие высокую заработную плату и работающие на полную ставку, смогут перейти к легальному статусу проживания.

Что известно о жилье для украинских беженцев в Ирландии?

Сейчас владельцам домов, предоставляющих убежище украинским беженцам, Ирландия предоставляет безналоговую помощь. Впрочем, эту программу планируют сокращать и в дальнейшем, а затем и окончательно прекратить. Ранее в этом году выплаты уже уменьшили с 800 до 600 евро в месяц. А полное прекращение программы запланировали на конец следующего года.

Кроме того, согласно новым правилам, проживания украинцев в жилье, которое предоставляет государство, теперь ограничивается только 90 днями, пишет People in Need. Поэтому уже в следующем году украинские беженцы могут получить сообщение об окончательном прекращении предоставления жилья, чтобы побудить их к возвращению домой.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?