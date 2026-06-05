Покупці навіть не здогадуються: як смайлики на касі Biedronka впливають на премії персоналу

Офіційно стало відомо, що кольорові смайлики, які покупці натискають після покупок на касах самообслуговування в мережі Biedronka, безпосередньо впливають на премії касирів. У мережі навіть з'явилися конкретні суми, яких можуть позбутися співробітники магазину.

Профспілка "Солідарність" провела своє розслідування і заявила, що у Biedronka дійсно змінила правила нарахування бонусів, пише portalspozywczy.pl.

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Що відомо про оцінювання та премії для працівників Biedronka?

З'ясувалося, що нововведення працює з квітня 2026 року. Максимальна премія для касирів, як і раніше, становить 500 злотих, проте половина цієї суми – до 250 злотих – залежить від оцінок покупців.

Після завершення покупки клієнт може вибрати зелений, жовтий або червоний смайлик на екрані. Якщо магазин виявиться серед 50% найкращих торгових точок регіону за оцінками клієнтів, співробітники одержують цю частину премії.

Нова система прийшла на зміну колишній перевірці "таємним покупцем", який оцінював порядок у магазині та якість обслуговування. Тепер кожне натискання на касі самообслуговування впливає не лише рейтинг магазину, а й заробіток персоналу.



Оцінювання та премії для працівників Biedronka / Фото Unsplash

У чому полягає проблема?

Проблема, як стверджують співробітники, у тому, що багато покупців обирають відповідь випадково чи просто поспішають, не розуміючи наслідків своїх дій. Голова профспілки "Солідарність" Габріела Кайм розкритикувала нововведення магазину.

В інтерв'ю порталу Tysol.pl вона заявила, що покупці не повинні визначати розміру премій співробітників, оскільки не знають внутрішніх проблем магазинів.

Багато працівників отримують через це дуже невеликі виплати. Колектив віддав би перевагу поверненню до колишньої системи,

– зазначила вона.

За даними профспілки, невдоволення пов'язане не лише зі "смайликами". Співробітники скаржаться на:

нестачу персоналу на змінах,

зростання навантаження,

збільшення кількості обов'язків.

Йдеться про викладення товарів, розвантаження поставок, обслуговування замовлень через сервіс доставки Glovo, роботу з автоматами з прийому пляшок та інші завдання. У "Солідарності" стверджують, що багато працівників зазнають як фізичної, так і психологічної перевтоми, а частина персоналу все частіше йде на лікарняні.