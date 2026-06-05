Профсоюз "Солидарность" провел свое расследование и заявил, что в Biedronka действительно изменила правила начисления бонусов, пишет portalspozywczy.pl.

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Что известно об оценке и премии для работников Biedronka?

Выяснилось, что нововведение работает с апреля 2026 года. Максимальная премия для кассиров, по-прежнему, составляет 500 злотых, однако половина этой суммы – до 250 злотых – зависит от оценок покупателей.

После завершения покупки клиент может выбрать зеленый, желтый или красный смайлик на экране. Если магазин окажется среди 50% лучших торговых точек региона по оценкам клиентов, сотрудники получают эту часть премии.

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Новая система пришла на смену прежней проверке "тайным покупателем", который оценивал порядок в магазине и качество обслуживания. Теперь каждое нажатие на кассе самообслуживания влияет не только рейтинг магазина, но и заработок персонала.



Оценивание и премии для работников Biedronka / Фото Unsplash

В чем заключается проблема?

Проблема, как утверждают сотрудники, в том, что многие покупатели выбирают ответ случайно или просто спешат, не понимая последствий своих действий. Председатель профсоюза "Солидарность" Габриэла Кайм раскритиковала нововведения магазина.

В интервью порталу Tysol.pl она заявила, что покупатели не должны определять размера премий сотрудников, поскольку не знают внутренних проблем магазинов.

Многие работники получают из-за этого очень небольшие выплаты. Коллектив предпочел бы возвращение к прежней системе,

– отметила она.

По данным профсоюза, недовольство связано не только со "смайликами". Сотрудники жалуются на:

нехватку персонала на сменах,

рост нагрузки,

увеличение количества обязанностей.

Речь идет о выкладке товаров, разгрузке поставок, обслуживании заказов через сервис доставки Glovo, работу с автоматами по приему бутылок и другие задачи. В "Солидарности" утверждают, что многие работники испытывают как физическое, так и психологическое переутомление, а часть персонала все чаще уходит на больничные.