Те, про що мовчать: як діє екіпаж, коли на круїзному лайнері помирає людина – шокуючі факти

Кожна круїзна компанія має комплексні плани дій на випадок непередбачених обставин. Серед цих заходів – протокол дій у разі смерті пасажира або члена екіпажу на борту судна.

Як пише 24 Канал з посиланням на Independent, багато великих суден навіть обладнані невеликими моргами, призначеними для тимчасового зберігання померлих. Тож, що відбувається, коли на круїзному лайнері помирає людина – далі у матеріалі.

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Смерті на борту круїзних лайнерів: цифри та причини

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі медицини подорожей і глобального здоров'я, вказує на те, що смертельні випадки на круїзних лайнерах трапляються нечасто. Проаналізувавши дані за період з 2000 по 2019 рік, дослідники виявили, що 623 людини загинули на 78 морських і річкових круїзних маршрутах, включених у вибірку. Примітно, що 89% загиблих були пасажирами, тоді як решта смертельних випадків стосувалися членів екіпажу.

Основними причинами смерті, виявленими в дослідженні, були:

падіння за борт,

падіння на нижню палубу,

серцеві напади,

самогубства.

Зважаючи на те, що близько 30 мільйонів людей щороку відправляються в круїз, вказана кількість смертей справді є мізерною. Але, коли трагедія таки стається, екіпаж має чіткий алгоритм дій.

Що робить екіпаж, якщо в круїзі помирає людина

Стандартний протокол для круїзних лайнерів передбачає наявність на борту щонайменше одного медичного працівника, а також повністю обладнаного пункту першої медичної допомоги. У разі нещасного випадку смерті в морі судновому лікарю доручається провести огляд померлого.

Екіпаж несе відповідальність за повідомлення супутників померлого про смерть. Якщо людина подорожувала одна, екіпаж докладе зусиль, щоб зв'язатися з її родичами на суші,

– йдеться у повідомленні.

Смерть людини обов'язково фіксується у судновому журналі, про неї також повідомляється владі тієї країни, під прапором якої ходить лайнер. Оскільки юридично судно є "територією" цієї країни.

У разі смерті, що сталася за підозрілих обставин на борту судна, проводиться негайне розслідування персоналом служби безпеки судна у співпраці з місцевими органами влади після прибуття в наступний порт заходу або державою прапора. Юрисдикція і протоколи повідомлення будуть визначатися місцеперебуванням судна на момент інциденту.

Деякі круїзні лайнери обладнані священнослужителями й невеликими каплицями, що дозволяє пасажирам проводити необхідні релігійні обряди для померлих під час перебування в морі.

На борту круїзних лайнерів є спеціалізовані холодильники, розташовані у корабельному морзі, які розташовані на найнижчій палубі. Цей морг може вмістити від трьох до шести тіл. Після прибуття в перший порт заходу місцева влада забирає тіло для подальшого обстеження. Вони проводять ретельний повторний огляд і видають офіційне свідоцтво про смерть, після чого організовують репатріацію померлого, як правило, літаком.

Всі витрати, пов'язані з транспортуванням тіла померлого на батьківщину, покриваються або родичами померлого, або коштом туристичної страховки, якщо така є в наявності.