Це показник ефективності: у якій країні працівникам дозволяють спати на робочому місці

Є країна, де дозволяють спати на роботі. При цьому це дуже розвинена держава, громадяни якою славляться своєю працьовитістю.

Мовиться про Японію. Те, що там можна дрімати на роботі, підтверджують і користувачі мережі Linkdein, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Японії запустять автобуси зі спальними місцями, щоб туристи не витрачались на готелі

Чому в Японії можна спати на роботі

Японія відома своєю працьовитістю, водночас там існує практика дрімання на роботі. Для цього навіть є окремий – термін "інемурі", який перекладається як "бути присутнім та спати".

Інемурі – один зі способів, який обрали японські робітники, щоб показати свою серйозність і відданість своїй роботі. Це означає, що вони ретельно й старанно працювали, поки не відчули сильну втому. Сон на роботі також є способом показати, що вони віддані виконанню своїх завдань,

– написав Ендріт Рестеліка.



У Японії можна спати на роботі / Pexels

Доцент проєкту Токійського університету Клаудіо Феліціані це підтвердив, зазначивши, що спати на роботі – це нормально в Японії. Зокрема через це, за його словами, в лабораторіях часто є ліжка.

Попри це, японці – доволі суворий народ. І є досить прості речі, які категорично не можна робити в Японії.