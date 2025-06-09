Туристів, які літають біля вікна, попередили про невидиму небезпеку

Багато пасажирів обожнюють місце біля вікна. Але, окрім того, що з цього місця важче дістатися до туалету, є ще одна "невидима" проблема.

На неї звернули увагу дерматологи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також Жінка уникнула штрафу Ryanair за допомогою мішка для сміття: їй аплодував весь салон

Чому місце біля вікна може бути небезпечним

Дерматологи заявили, що на великій висоті більше ультрафіолетове випромінювання. Тож людина, яка сидить біля вікна, у підвищеній зоні ризику.

Довідка. Сонячне світло містить ультрафіолетові промені. Вони шкідливі для шкіри, й можуть викликати не лише опіки, а й спричинити мутації в ДНК клітин. Це може призвести до розвитку раку, зокрема меланоми. Також ультрафіолетове опромінення руйнує колаген та еластин, що призводить до передчасного старіння.

Лікарі зауважили, що якщо людина літає рідко, то навряд чи це стане проблемою. Однак якщо пасажир літає регулярно, і найчастіше сидить саме біля вікна, то такий ризик існує. А особливо високий ризик для пілотів, які літають найчастіше, ще й перед великим лобовим склом.

Зокрема метааналіз 2019 року показав, що пілоти авіакомпаній та бортпровідники удвічі частіше мають меланому або рак шкіри у порівнянні з представниками інших професій.

Тож, якщо ви сідаєте біля вікна літака, то краще, щоб на обличчі був сонцезахисний крем.

До слова, також у літаку не варто схрещувати ноги – ця поза несе ризик для здоров'я, оскільки може обмежити кровотік і спричинити ризик тромбозу глибоких вен.