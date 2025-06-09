На нее обратили внимание дерматологи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему место у окна может быть опасным

Дерматологи заявили, что на большой высоте больше ультрафиолетовое излучение. Поэтому человек, который сидит у окна, в повышенной зоне риска.

Справка. Солнечный свет содержит ультрафиолетовые лучи. Они вредны для кожи, и могут вызвать не только ожоги, но и вызвать мутации в ДНК клеток. Это может привести к развитию рака, в частности меланомы. Также ультрафиолетовое облучение разрушает коллаген и эластин, что приводит к преждевременному старению.

Врачи заметили, что если человек летает редко, то вряд ли это станет проблемой. Однако если пассажир летает регулярно, и чаще всего сидит именно у окна, то такой риск существует. А особенно высок риск для пилотов, которые летают чаще всего, еще и перед большим лобовым стеклом.

В частности метаанализ 2019 года показал, что пилотыилоты авиакомпаний и бортпроводники вдвое чаще имеют меланому или рак кожи по сравнению с представителями других профессий.

Поэтому, если вы садитесь у окна самолета, то лучше, чтобы на лице был солнцезащитный крем.

К слову, также в самолете не стоит скрещивать ноги – эта поза несет риск для здоровья, поскольку может ограничить кровоток и вызвать риск тромбоза глубоких вен.