Закордон Новини про життя за кордоном Оштрафують на 2500 євро: українка розповіла, що ніколи не можна робити в Німеччині
7 червня, 20:10
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Оштрафують на 2500 євро: українка розповіла, що ніколи не можна робити в Німеччині

Марина Блохіна

Чимало українців для переїзду за кордон обирають саме Німеччину через гарні соціальні виплати та високий рівень життя. Водночас не всі опиняються готовими до досить суворих законів країни.

Місцеві мешканці в Німеччині давно знають про те, як саме потрібно сортувати сміття, аби не отримати штраф. А ось українців це може застати зненацька, поділилася біженка Людмила Русіна у своєму тіктоці

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Які правила сортування сміття у Німеччині?

Система сортування сміття у Німеччині досить чітка, і вона стосується не тільки пластику та паперу: окремий контейнер існує навіть для старого одягу та взуття. Залежно від регіону він може бути чорним чи сірим. 

Сюди викидаємо сміття від пилососа, у тому числі мішки від пилососа. Сюди викидаємо відходи від котячого туалету й окурки. Гігієнічні засоби, такі як прокладки, тампони — сюди. Вушні палички теж сюди, 
– розповіла жінка. 

У цей же сірий або чорний контейнер потрібно викидати серветки, паперові рушники, пакувальний папір, розбитий фарфор. Особливі правила є і для утилізації медикаментів: просто злити їх в унітаз не можна. 

Українка розповіла про сортування сміття в Німеччині: дивіться відео

Ми їх викидаємо в господарське сміття, а упаковочку від них — в інший бак, 
– поділилася блогерка. 

В пункт прийому відходів потрібно також нести батарейки, акумулятори, старі електроприлади та шталь-пательні. Якщо викинути їх просто у сміття, це може обернутися великими неприємностями. Але якщо електроніка у гарній якості, можна комусь віддати її, або ж покласти біля смітника – і хтось підбере. 

Як у Німеччині штрафують за порушення сміття?

Основними "контролерами" дотримання правил сортування у Німеччині часто виступають спостережливі сусіди. 

Вони дуже дбають про екологію, тож незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Щоб уникнути штрафів, робіть це правильно, 
– додала жінка. 

Окрім того, іноді в Німеччині спеціальні служби перевіряють пакети зі сміттям. Якщо у них знайдуть щось невідповідне, і до того ж неодноразово – штраф справді може досягнути кількох тисяч євро. 

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