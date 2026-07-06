На Францію суне нова хвиля спеки: температура підніметься до понад 40°C

У Франції ледве встигла закінчитися одна хвиля спеки, як на країну вже накотила наступна: 5 липня температура різко посилилася, і вже 7 департаментів оголосили про "помаранчевий" рівень небезпеки.

За прогнозами французьких синоптиків, температура у деяких регіонах країни сягатиме +35…+37°C, а де-не-де може піднятися і до 40 градусів, пише Le Figaro.

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Що відомо про нову хвилю спеки у Франції?

Практично у всій Франції температура сягне понад 30 градусів за Цельсієм – і прохолодно залишатиметься тільки біля узбережжя Ла-Маншу. А ось на південному сході перепочинку від спеки не буде навіть вночі: температура триматиметься на рівні 21 – 24 градуси, а місцями досягатиме й 25.

Після виняткової хвилі спеки у червні температура знову поступово підвищується з кожним днем,

– заявили в Météo-France.

Але високі температури – це лише половина біди. Вони супроводжуються також сильним вітром, через що зростає і ризик лісових пожеж. Тож метеорологи попереджають про "дуже високий ризик" загорянь у шести південних департаментах країни.

Ця хвиля спеки накрила Францію невдовзі після аномально жаркого червня, що призвів до підвищення смертності у всій країні на 30%. У Паризькому регіоні цей показник і взагалі сягнув 62%.

Як у Франції реагують на хвилю спеки?

Після завершення червневої спеки партія Зелених у Франції заявила про намір висунути вотум недовіри уряду країни через те, як той впорався з аномальними температурами.

Коли хвиля спеки досягнула свого максимуму, по всій Франції три дні поспіль фіксували найвищі в історії температури. В деяких містах позначки термометра піднялися вище 40 градусів – але при цьому країна не дуже добре оснащена системами охолодження чи кондиціонування повітря. Згідно з даними опитування, дві третини французів вважають, що уряд виявився неефективним під час кліматичної кризи.