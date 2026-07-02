У виданні Politico зазначають, що спроба відправити уряд Франції у відставку навряд чи закінчиться успіхом без підтримки інших опозиційних партій – як-от ультраправого Національного об'єднання чи більш центристських соціалістів.
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Що відомо про вотум недовіри уряду Франції?
Проти прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню з моменту його призначення минулого року висували вже 6 вотумів недовіри – і опозиційні партії не підтримали жоден з них. Втім, очільник уряду та його команда все ж зазнали досить жорсткої критики щодо того, як в країні відреагували на екстремальну спеку.
Коли "тепловий купол" накрив країну, там три дні поспіль фіксували найвищу середньодобову температуру за усю історію спостережень. У багатьох великих містах температура підіймалася до понад 40 градусів за Цельсієм, але при цьому вся країна не дуже добре оснащена системами охолодження чи кондиціонування повітря.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
В понеділок та вівторок, два найбільш спекотні дні тижня, компанія Elabe провела опитування – і воно показало, що дві третини опитаних вважають, що уряд виявився неефективним під час кліматичної кризи.
При цьому 53% респондентів заявили, що Франція "зовсім не готова впоратися з такою спекою". У попередні дні спеки, згідно з даними Національного агентства охорони здоров'я, загинули приблизно на 1000 людей більше порівняно з попереднім місяцем.
Міністерка охорони здоров'я Стефані Ріст повідомила, що для того, аби встановити точну кількість смертей від спеки знадобиться більше часу, адже свідоцтва про смерть обробляють протягом кількох днів, а деякі пацієнти можуть померти в наступні кілька днів після завершення спеки.
Тож під час запитань у парламенті 30 червня лідерка партії Зелених Сіріель Шателен заявила, що саме уряд Лекорню несе відповідальність за смерті від спеки. Міністр на це заявив, що Зелені "стріляють собі в ногу, намагаючись штучно роздмухати суто політичний скандал".
Також він звинуватив лідерку Зелених у використанні загиблих людей для того, аби отримати політичні бали.