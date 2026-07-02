В издании Politico отмечают, что попытка отправить правительство Франции в отставку вряд ли увенчается успехом без поддержки других оппозиционных партий – таких как ультраправое "Национальное объединение" или более центристские социалисты.

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Что известно о вотуме недоверия правительству Франции?

Против премьер-министра Себастьяна Лекорню с момента его назначения в прошлом году выдвигали уже 6 вотумов недоверия – и оппозиционные партии не поддержали ни один из них. Впрочем, глава правительства и его команда все же подверглись довольно жесткой критике за то, как в стране отреагировали на экстремальную жару.

Когда "тепловой купол" накрыл страну, там три дня подряд фиксировали самую высокую среднесуточную температуру за всю историю наблюдений. Во многих крупных городах температура поднималась до более чем 40 градусов по Цельсию, но при этом вся страна не очень хорошо оснащена системами охлаждения или кондиционирования воздуха.

В понедельник и вторник, два самых жарких дня недели, компания Elabe провела опрос – и он показал, что две трети опрошенных считают, что правительство оказалось неэффективным во время климатического кризиса.

При этом 53% респондентов заявили, что Франция "совершенно не готова справиться с такой жарой". В предыдущие дни жары, согласно данным Национального агентства здравоохранения, погибло примерно на 1000 человек больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Министр здравоохранения Стефани Рист сообщила, что для установления точного числа смертей от жары потребуется больше времени, ведь свидетельства о смерти оформляются в течение нескольких дней, а некоторые пациенты могут умереть в течение нескольких дней после окончания жары.

Поэтому во время вопросов в парламенте 30 июня лидер партии "Зеленых" Сириэль Шателен заявила, что именно правительство Лекорню несет ответственность за смерти от жары. Министр в ответ заявил, что "Зеленые" "стреляют себе в ногу, пытаясь искусственно раздуть чисто политический скандал".

Также он обвинил лидера "Зеленых" в использовании погибших людей для того, чтобы набрать политические очки.