Останнє потужне виверження вулкана відбулося 29 грудня 2025 року – тоді з жерла почала фонтанувати лава висотою до 300 – 400 метрів, а стовп попелу сягнув кількох кілометрів. Зараз гора знову нагадала про себе та викинула в атмосферу потужний шлейф вулканічного попелу, пише Mirror.

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Що відомо про активність вулкана Етна?

Вперше попіл зафіксували над вулканом 5 липня приблизно о 07:45 ранку за місцевим часом, а вже за годину виверження лише посилилося. Хмара пилу піднялася аж на 1,5 кілометра над вершиною гори, а тоді вітер поніс попіл на південь.

Виверження попелу з вулкана Етна: дивіться відео

Через небезпеку, що цей попіл становить для польотів, місцевий аеропорт Катанія-Фонтанаросса тимчасово призупинив прийом рейсів, і про це повідомила найбільша авіакомпанія Італії ITA Airways.

Станом на вечір неділі обмеження в аеропортах зберігалися. Через перевантаження Катанії рейси, що мали прибути до аеропорту, направили натомість до Палермо.

Цього року Етна вже також була активна: 26 червня з вулкана вивергалася лава, і її невеликі потоки зупинилися аж 4 липня. Втім, невеликі вибухи на вершині продовжуються. Спеціалісти повідомили, що на Етні зараз спостерігається так звана стромболіанська активність – ритмічні викиди газу та вулканічних матеріалів, що тривають, втім, лише кілька секунд.

Цікаво! Гора Етна – найвища в Італії, та визначити її точну висоту дуже непросто – вона постійно змінюється через виверження та викиди шлаків. Наприклад, зараз вона, за оцінками, на 22 метри нижчий, ніж був 1865 року. Окрім того, на ній не один, а від 200 до 400 вулканічних кратерів – і в середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави.