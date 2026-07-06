Последнее мощное извержение вулкана произошло 29 декабря 2025 года – тогда из жерла начала фонтанировать лава высотой до 300–400 метров, а столб пепла достиг нескольких километров. Сейчас гора вновь напомнила о себе и выбросила в атмосферу мощный шлейф вулканического пепла, пишет Mirror.

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Что известно об активности вулкана Этна?

Впервые пепел зафиксировали над вулканом 5 июля примерно в 07:45 утра по местному времени, а уже через час извержение только усилилось. Облако пыли поднялось на целых 1,5 километра над вершиной горы, а затем ветер унес пепел на юг.

Извержение пепла из вулкана Этна: смотрите видео

Из-за опасности, которую этот пепел представляет для авиасообщения, местный аэропорт Катания-Фонтанаросса временно приостановил прием рейсов, о чем сообщила крупнейшая авиакомпания Италии ITA Airways.

По состоянию на вечер воскресенья ограничения в аэропортах сохранялись. Из-за перегруженности аэропорта Катании рейсы, которые должны были прибыть туда, были перенаправлены в Палермо.

В этом году Этна уже проявляла активность: 26 июня из вулкана извергалась лава, и ее небольшие потоки прекратились только 4 июля. Впрочем, небольшие взрывы на вершине продолжаются. Специалисты сообщили, что на Этне сейчас наблюдается так называемая стромболианская активность – ритмические выбросы газа и вулканических материалов, длящиеся, впрочем, всего несколько секунд.

Интересно! Гора Этна – самая высокая в Италии, но определить ее точную высоту очень непросто – она постоянно меняется из-за извержений и выбросов шлаков. Например, сейчас она, по оценкам, на 22 метра ниже, чем была в 1865 году. Кроме того, на ней не один, а от 200 до 400 вулканических кратеров – и в среднем каждые три месяца один из них извергает потоки лавы.