В усіх великих містах Італії оголосили найвищий рівень небезпеки: спека сягнула 40 градусів

У всіх 27 великих містах Італії, від півночі до півдня, країна оголосила найвищий рівень попередження про спеку. Тривалий вплив екстремальних температур означає загрозу для здоров'я всього населення.

Червоний рівень небезпеки для усіх великих міст, від Трієста до Палермо, означає дуже високу ймовірність виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаною зі спекою, пише The Guardian.

Що відомо про хвилю спеки в Італії?

Вчора, у середу, найвищий рівень небезпеки щодо спеки оголосили для 25 італійських міст, а сьогодні вранці до списку додали ще два. Це вперше усі великі міста, за якими стежить система моніторингу спеки Міністерства охорони здоров'я, опинилися переведені у режим максимальної готовності.

Ось для яких міст оголосили попередження:

Турин;

Больцано;

Мілан;

Генуя;

Венеція;

Верона;

Трієст;

Болонья;

Флоренція;

Перуджа;

Рим;

Неаполь;

Анкона;

Пескара;

Барі;

Кампобассо;

Реджо-Калабрія;

Палермо;

Кальярі;

Катанія;

Мессіна;

Брешія;

Вітербо;

Латіна;

Рієті;

Фрозіноне;

Чівітавекк’я.

Протягом останніх днів температури у деяких регіонах Італії вже досягнули практично 40 градусів, тож влада закликає людей не виходити на сонце з 11:00 до 18:00. За можливості краще залишатися у приміщенні та випивати принаймні 1,5 літра води на день. Окрім того, радять утриматися від алкоголю, кави, газованих напоїв та важкої їжі.

Влада наголосила і на категоричній забороні залишати дітей та тварин у машинах.

Спека, що зараз охопила Італію, вже стала причиною смерті 4 людей за останні дні. Серед них – 19-річний збирач помідорів та 40-річний тесляр – обидва працювали у промислових районах Ломбардії.

Окрім того, спека цьогоріч призвела й до посилення посухи в долині річки По. Понад 100 місту у П'ємонті та Ломбардії вже стикаються з проблемами водопостачання, а деяким доводиться використовувати автоцистерни для поповнення запасів питної води.

Тим часом у великих містах, зокрема й у Римі, надають безплатний доступ до кінотеатрів та культурних закладів з кондиціонерами у найжаркіші години дня, аби трохи зменшити наслідки спеки. А години роботи основних пам'яток – Колізею та Пантеону – продовжили, аби люди могли відвідати їх після завершення спеки.

До слова, екстремальна спека охопила й половину території Польщі – там також фіксують спеку до 40 градусів за Цельсієм. А ось великі річки по всьому континенту втрачають воду та міліють: найбільше постраждали Рейн, Дунай та італійська річка По.