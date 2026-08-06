Красный уровень опасности для всех больших городов, от Триеста до Палермо, означает очень высокую вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с жарой, пишет The Guardian.
Что известно о волне жары в Италии?
Вчера, в среду, самый высокий уровень опасности в связи с жарой объявили для 25 итальянских городов, а сегодня утром в список добавили еще два. Впервые все большие города, за которыми следит система мониторинга жары Министерства здравоохранения, были переведены в режим максимальной готовности.
Вот для каких городов объявили предупреждение:
- Турин;
- Больцано;
- Милан;
- Генуя;
- Венеция;
- Верона;
- Триест;
- Болонья;
- Флоренция;
- Перуджа;
- Рим;
- Неаполь;
- Анкона;
- Пескара;
- Бари;
- Кампобассо;
- Реджо-Калабрия;
- Палермо;
- Кальяри;
- Катания;
- Мессина;
- Брешия;
- Витербо;
- Латина;
- Риети;
- Фрозиноне;
- Чивитавеккья.
В последние дни температура в некоторых регионах Италии уже достигла почти 40 градусов, поэтому власти призывают людей не выходить на солнце с 11:00 до 18:00. По возможности лучше оставаться в помещении и выпивать не менее 1,5 литра воды в день. Кроме того, рекомендуется воздержаться от алкоголя, кофе, газированных напитков и тяжелой пищи.
Власти также подчеркнули категорический запрет оставлять детей и животных в автомобилях.
Жара, охватившая сейчас Италию, уже стала причиной смерти 4 человек за последние дни. Среди них – 19-летний сборщик помидоров и 40-летний плотник, оба из которых работали в промышленных районах Ломбардии.
Кроме того, жара в этом году привела и к усилению засухи в долине реки По. Более 100 городов в Пьемонте и Ломбардии уже сталкиваются с проблемами водоснабжения, а некоторым приходится использовать автоцистерны для пополнения запасов питьевой воды.
Между тем в больших городах, в том числе в Риме, предоставляют бесплатный доступ в кинотеатры и культурные учреждения с кондиционерами в самые жаркие часы дня, чтобы немного смягчить последствия жары. А часы работы основных достопримечательностей – Колизея и Пантеона – продлили, чтобы люди могли посетить их после окончания жары.
К слову, экстремальная жара охватила и половину территории Польши – там также фиксируют температуру до 40 градусов по Цельсию. А вот большие реки по всему континенту теряют воду и мелеют: больше всего пострадали Рейн, Дунай и итальянская река По.