Красный уровень опасности для всех больших городов, от Триеста до Палермо, означает очень высокую вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с жарой, пишет The Guardian.

Что известно о волне жары в Италии?

Вчера, в среду, самый высокий уровень опасности в связи с жарой объявили для 25 итальянских городов, а сегодня утром в список добавили еще два. Впервые все большие города, за которыми следит система мониторинга жары Министерства здравоохранения, были переведены в режим максимальной готовности.

Вот для каких городов объявили предупреждение:

Турин;

Больцано;

Милан;

Генуя;

Венеция;

Верона;

Триест;

Болонья;

Флоренция;

Перуджа;

Рим;

Неаполь;

Анкона;

Пескара;

Бари;

Кампобассо;

Реджо-Калабрия;

Палермо;

Кальяри;

Катания;

Мессина;

Брешия;

Витербо;

Латина;

Риети;

Фрозиноне;

Чивитавеккья.

В последние дни температура в некоторых регионах Италии уже достигла почти 40 градусов, поэтому власти призывают людей не выходить на солнце с 11:00 до 18:00. По возможности лучше оставаться в помещении и выпивать не менее 1,5 литра воды в день. Кроме того, рекомендуется воздержаться от алкоголя, кофе, газированных напитков и тяжелой пищи.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Власти также подчеркнули категорический запрет оставлять детей и животных в автомобилях.

Жара, охватившая сейчас Италию, уже стала причиной смерти 4 человек за последние дни. Среди них – 19-летний сборщик помидоров и 40-летний плотник, оба из которых работали в промышленных районах Ломбардии.

Кроме того, жара в этом году привела и к усилению засухи в долине реки По. Более 100 городов в Пьемонте и Ломбардии уже сталкиваются с проблемами водоснабжения, а некоторым приходится использовать автоцистерны для пополнения запасов питьевой воды.

Между тем в больших городах, в том числе в Риме, предоставляют бесплатный доступ в кинотеатры и культурные учреждения с кондиционерами в самые жаркие часы дня, чтобы немного смягчить последствия жары. А часы работы основных достопримечательностей – Колизея и Пантеона – продлили, чтобы люди могли посетить их после окончания жары.

К слову, экстремальная жара охватила и половину территории Польши – там также фиксируют температуру до 40 градусов по Цельсию. А вот большие реки по всему континенту теряют воду и мелеют: больше всего пострадали Рейн, Дунай и итальянская река По.