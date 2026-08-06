Червоний рівень небезпеки для усіх великих міст, від Трієста до Палермо, означає дуже високу ймовірність виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаною зі спекою, пише The Guardian.

Що відомо про хвилю спеки в Італії?

Вчора, у середу, найвищий рівень небезпеки щодо спеки оголосили для 25 італійських міст, а сьогодні вранці до списку додали ще два. Це вперше усі великі міста, за якими стежить система моніторингу спеки Міністерства охорони здоров'я, опинилися переведені у режим максимальної готовності.

Ось для яких міст оголосили попередження:

Турин;

Больцано;

Мілан;

Генуя;

Венеція;

Верона;

Трієст;

Болонья;

Флоренція;

Перуджа;

Рим;

Неаполь;

Анкона;

Пескара;

Барі;

Кампобассо;

Реджо-Калабрія;

Палермо;

Кальярі;

Катанія;

Мессіна;

Брешія;

Вітербо;

Латіна;

Рієті;

Фрозіноне;

Чівітавекк’я.

Протягом останніх днів температури у деяких регіонах Італії вже досягнули практично 40 градусів, тож влада закликає людей не виходити на сонце з 11:00 до 18:00. За можливості краще залишатися у приміщенні та випивати принаймні 1,5 літра води на день. Окрім того, радять утриматися від алкоголю, кави, газованих напоїв та важкої їжі.

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Влада наголосила і на категоричній забороні залишати дітей та тварин у машинах.

Спека, що зараз охопила Італію, вже стала причиною смерті 4 людей за останні дні. Серед них – 19-річний збирач помідорів та 40-річний тесляр – обидва працювали у промислових районах Ломбардії.

Окрім того, спека цьогоріч призвела й до посилення посухи в долині річки По. Понад 100 місту у П'ємонті та Ломбардії вже стикаються з проблемами водопостачання, а деяким доводиться використовувати автоцистерни для поповнення запасів питної води.

Тим часом у великих містах, зокрема й у Римі, надають безплатний доступ до кінотеатрів та культурних закладів з кондиціонерами у найжаркіші години дня, аби трохи зменшити наслідки спеки. А години роботи основних пам'яток – Колізею та Пантеону – продовжили, аби люди могли відвідати їх після завершення спеки.

До слова, екстремальна спека охопила й половину території Польщі – там також фіксують спеку до 40 градусів за Цельсієм. А ось великі річки по всьому континенту втрачають воду та міліють: найбільше постраждали Рейн, Дунай та італійська річка По.