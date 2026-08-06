Червоний рівень небезпеки для усіх великих міст, від Трієста до Палермо, означає дуже високу ймовірність виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаною зі спекою, пише The Guardian.
Що відомо про хвилю спеки в Італії?
Вчора, у середу, найвищий рівень небезпеки щодо спеки оголосили для 25 італійських міст, а сьогодні вранці до списку додали ще два. Це вперше усі великі міста, за якими стежить система моніторингу спеки Міністерства охорони здоров'я, опинилися переведені у режим максимальної готовності.
Ось для яких міст оголосили попередження:
- Турин;
- Больцано;
- Мілан;
- Генуя;
- Венеція;
- Верона;
- Трієст;
- Болонья;
- Флоренція;
- Перуджа;
- Рим;
- Неаполь;
- Анкона;
- Пескара;
- Барі;
- Кампобассо;
- Реджо-Калабрія;
- Палермо;
- Кальярі;
- Катанія;
- Мессіна;
- Брешія;
- Вітербо;
- Латіна;
- Рієті;
- Фрозіноне;
- Чівітавекк’я.
Протягом останніх днів температури у деяких регіонах Італії вже досягнули практично 40 градусів, тож влада закликає людей не виходити на сонце з 11:00 до 18:00. За можливості краще залишатися у приміщенні та випивати принаймні 1,5 літра води на день. Окрім того, радять утриматися від алкоголю, кави, газованих напоїв та важкої їжі.
Влада наголосила і на категоричній забороні залишати дітей та тварин у машинах.
Спека, що зараз охопила Італію, вже стала причиною смерті 4 людей за останні дні. Серед них – 19-річний збирач помідорів та 40-річний тесляр – обидва працювали у промислових районах Ломбардії.
Окрім того, спека цьогоріч призвела й до посилення посухи в долині річки По. Понад 100 місту у П'ємонті та Ломбардії вже стикаються з проблемами водопостачання, а деяким доводиться використовувати автоцистерни для поповнення запасів питної води.
Тим часом у великих містах, зокрема й у Римі, надають безплатний доступ до кінотеатрів та культурних закладів з кондиціонерами у найжаркіші години дня, аби трохи зменшити наслідки спеки. А години роботи основних пам'яток – Колізею та Пантеону – продовжили, аби люди могли відвідати їх після завершення спеки.
До слова, екстремальна спека охопила й половину території Польщі – там також фіксують спеку до 40 градусів за Цельсієм. А ось великі річки по всьому континенту втрачають воду та міліють: найбільше постраждали Рейн, Дунай та італійська річка По.