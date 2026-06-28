Спека у Європі набирає обертів: у Німеччині зафіксували новий історичний рекорд

Німеччина переживає одну з найпотужніших хвиль спеки за всю історію метеоспостережень. За попередніми даними, 27 червня метеостанція у селищі Древіц зафіксувала температуру +41,5 градуси, що стало новим абсолютним рекордом для країни.

Як повідомляє Deutsche Welle, попередній рекорд протримався менше доби

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Ще 26 червня рекордною вважалася температура +41,3 градуси, зафіксована в районі Бурбах. Уже наступного дня там стовпчики термометрів піднялися до +41,4 градуси, однак незабаром цей показник перевершила метеостанція в Древіці, де повітря прогрілося до +41,5 градуси.

Синоптики зазначають, що ці дані поки мають попередній характер і ще підлягають офіційному підтвердженню. Однак, за прогнозами метеорологів, хвиля спеки ще не досягла свого піка. Якщо погодні умови збережуться, найближчими днями температура в окремих регіонах Німеччини може перевищити +42 градуси, встановивши новий історичний максимум.

Важливо! Аномально високі температури впливають не лише на самопочуття людей, а й на роботу критично важливої інфраструктури. Метеорологи попереджають про можливі перебої в роботі транспорту через перегрів залізничних колій та дорожнього покриття. Також зростає навантаження на енергосистему через збільшення споживання електроенергії для охолодження приміщень.



У Німеччині зафіксували новий історичний рекорд / Фото Unsplash

Що відомо про аномальну спеку?

Німеччина – не єдина країна, яка потерпає від аномальної погоди. Останніми днями рекордно високі температури також фіксують у Франції, Іспанії, Португалії, Італії та Великій Британії. У низці країн влада вже оголосила найвищі рівні погодної небезпеки.

Через спеку виникають перебої в роботі транспорту, енергомереж, а медичні служби працюють у посиленому режимі через збільшення кількості звернень із тепловими ударами та зневодненням.

Експерти зазначають, що хвилі екстремальної спеки в Європі стають дедалі частішими та інтенсивнішими. За їхніми словами, зміна клімату призводить до збільшення тривалості спекотних періодів і підвищення температурних рекордів.

Раніше ми писали, що у Німеччині довелося скасувати або перенести частину залізничних рейсів. Пасажирів закликають відмовитися від некритичних поїздок, і для цього навіть дозволяють повернути квитки безплатно.